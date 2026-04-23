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“Sotto lo stesso cielo per il Libano”: a Castiglione Olona la prima Cena di primavera promossa da AVSI

Sabato 9 maggio alla Tenuta Allevamento Razza Ticino una serata benefica a sostegno delle comunità libanesi colpite dalla guerra. Interverranno la responsabile AVSI Libano Francesca Lazzari e il segretario generale Giampaolo Silvestri

Generico 20 Apr 2026

Una cena di primavera in campagna per parlare di Libano e raccogliere fondi a sostegno delle comunità colpite dalla guerra. L’appuntamento è per sabato 9 maggio alla Tenuta Allevamento Razza Ticino di Castiglione Olona, in via Gornate, dove la Fondazione AVSI promuove la prima edizione della serata “Sotto lo stesso cielo per il Libano”.

L’iniziativa si rivolge a sostenitori, aziende, volontari e a chi vuole avvicinarsi per la prima volta alle attività della ONG milanese, attiva in Libano con progetti di cooperazione e aiuto umanitario.

Il programma della serata

La serata si aprirà alle 17.30 con la possibilità, su prenotazione, di visitare le scuderie della tenuta. Alle 18.30 è previsto un aperitivo, durante il quale interverranno Francesca Lazzari, responsabile AVSI per il Libano, e Giampaolo Silvestri, segretario generale della fondazione. Alle 20 sarà servita la cena, accompagnata da un’esperienza immersiva pensata per dare voce alle storie e ai bisogni delle persone in Libano colpite dal conflitto.

Come partecipare

La donazione consigliata è di 100 euro a persona; l’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 13 anni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito di AVSI, alla pagina web. Grazie alla collaborazione con Fondazione Mediolanum, ogni donazione raccolta durante la serata verrà raddoppiata. La donazione consigliata è di 100 euro a persona. Per informazioni e conferme è attivo il numero 340 4890393, oppure si può scrivere a rete.sostenitori@avsi.org.

Chi è AVSI

Fondazione AVSI è un’organizzazione non governativa italiana nata nel 1972, riconosciuta dal Ministero degli Esteri e iscritta all’elenco delle Organizzazioni della società civile dell’AICS. Oggi opera in circa quaranta Paesi con progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario nei settori dell’educazione, della sanità, del lavoro e delle emergenze.

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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