Spettacolo ai confini della realtà con maghi ed illusionisti famosi diretti da Walter Maffei

Maghi e illusionisti internazionali al Teatro di Varese per il Galà del Sorriso: spettacolo e solidarietà per l’Ospedale Del Ponte

A Varese uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della magia e della solidarietà: il “Galà del Sorriso”, lo spettacolo organizzato da Il Ponte del Sorriso che porta sul palco illusionisti e maghi di fama internazionale, pronti a stupire il pubblico con esibizioni capaci di trasportare grandi e piccoli in un mondo ai confini della realtà, dove anche l’impossibile sembra diventare possibile.

A guidare il cast d’eccezione è Walter Maffei, direttore artistico con oltre trent’anni di esperienza nel panorama della magia, sia in Italia che all’estero. Un percorso che si riflette nella qualità dello spettacolo: «Nelle mie performance il fine è quello di creare un forte impatto visivo ed emotivo, in cui illusionismo, destrezza e manipolazioni a distanza ravvicinata col pubblico si fondono per dar vita ad uno show modernissimo, pedagogico e spettacolare», spiega.

Il Galà del Sorriso si conferma così un evento capace di unire intrattenimento di altissimo livello e coinvolgimento emotivo, grazie a numeri sorprendenti e a una conduzione pensata per rendere lo spettacolo accessibile e affascinante per tutte le età. A presentare la serata sarà Thomas Incontri.

Ma il cuore dell’iniziativa è anche, e soprattutto, la solidarietà. Il ricavato contribuirà a sostenere un progetto importante per l’Ospedale Del Ponte di Varese: la realizzazione di ambienti accoglienti e colorati nelle sale travaglio, per rendere il momento del parto sempre più sereno e favorire fin da subito l’allattamento e la relazione tra mamma e bambino, coinvolgendo anche il papà in un’esperienza condivisa.

L’appuntamento è per giovedì 30 aprile alle ore 21 al Teatro di Varese, in piazza Repubblica.

L’ingresso è previsto tramite biglietto della lotteria al costo di 15 euro, acquistabile presso Sport Lab (via Aldo Mazza 12, Gavirate), allo Store Re Regalo (piano 0, Le Corti di Varese) oppure direttamente a teatro il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19.

È inoltre possibile prenotare i biglietti telefonando a Il Ponte del Sorriso al numero 0332 286946.

Maggiori info qui: https://www.ilpontedelsorriso.com/?p=45220