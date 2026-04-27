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Sport, disabilità intellettiva, famiglie e arte nel lunedì di Radio Materia

Alle 14 appuntamento con Francesco Mazzoleni per fare il punto sullo sport, alle 16.30 Fondazione Xenia e alle 18 con la storia di Veronica Mazzucchi

Generico 27 Apr 2026

La settimana di Radio Materia riparte dallo sport, dalle associazioni e dalle storie delle persone. Tre appuntamenti in diretta alle 14,16.30 e alle 18.

14,00 La Materia dello sport

Francesco Mazzoleni torna ad aggiornarci sulle squadre e gli atleti impegnati nel weekend. Calcio, Ecorun e podismo, ciclismo saranno gli sport di cui parleremo.

16,30 Soci All Time

Oggi parleremo con Luca Grasso, membro del direttivo di Fondazione Xenia, che si occupa di accoglienza di persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Ospite della puntata Veronica Mazzucchi, una donna che ha sviluppato un forte lato artistico partendo da un percorso di arteterapia nel 2010 per affrontare la scoperta di una malattia cronica come la fibromialgia.

18,30 Giornale Radio

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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