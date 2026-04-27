Sport, disabilità intellettiva, famiglie e arte nel lunedì di Radio Materia
Alle 14 appuntamento con Francesco Mazzoleni per fare il punto sullo sport, alle 16.30 Fondazione Xenia e alle 18 con la storia di Veronica Mazzucchi
La settimana di Radio Materia riparte dallo sport, dalle associazioni e dalle storie delle persone. Tre appuntamenti in diretta alle 14,16.30 e alle 18.
14,00 La Materia dello sport
Francesco Mazzoleni torna ad aggiornarci sulle squadre e gli atleti impegnati nel weekend. Calcio, Ecorun e podismo, ciclismo saranno gli sport di cui parleremo.
16,30 Soci All Time
Oggi parleremo con Luca Grasso, membro del direttivo di Fondazione Xenia, che si occupa di accoglienza di persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Ospite della puntata Veronica Mazzucchi, una donna che ha sviluppato un forte lato artistico partendo da un percorso di arteterapia nel 2010 per affrontare la scoperta di una malattia cronica come la fibromialgia.
18,30 Giornale Radio
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