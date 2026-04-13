Sport e turismo, nuovo gran colpo della “Binda”: a Varese gli europei di Gran Fondo

La prossima “Gran Fondo Tre Valli Varesine” – nella canonica data del primo weekend di ottobre, sabato 3 e domenica 4 – sarà particolarmente importante: l’Union Européenne de Cyclisme (UEC) ha infatti deciso di titolare la manifestazione organizzata dalla “Binda” come Campionati Europei di Granfondo per il 2026.

Un nuovo risultato di rilievo a livello organizzativo per la società diretta da Renzo Oldani: la gran fondo varesina, messa in calendario a ridosso della Tre Valli per professionisti, è stata in passato anche prova mondiale e conferma così la sua valenza internazionale. Un “colpo” che si aggiunge all’organizzazione per due anni (2025 e 2026) del Mondiale Master di ciclocross all’ippodromo e che offre al territorio un altro grande evento che utilizza lo sport come indotto turistico.

Accanto alla valenza continentale, la GF Tre Valli Varesine sarà inserita anche per le classifiche del “Circuito Prestigio” di Cicloturismo, delle “Granfondo Gobik Series” e soprattutto sarà di nuovo prova valida per qualificarsi ai Mondiali UCI dell’anno prossimo.

«Portiamo a Varese un’altra grande attestazione di stima a livello internazionale e per questo dobbiamo ringraziare il presidente della UEC Enrico Della Casa per aver creduto nella nostra Gran Fondo come Campionato Europeo – le parole di un Renzo Oldani decisamente soddisfatto – Questi sono risultati frutto di un grande lavoro di squadra da parte di tutti i volontari della S.C. Binda ma un plauso particolare va alla passione e perseveranza di Pier Gino e Alessandro Cottini, e di tutti i membri del direttivo della Binda, che credono nella possibilità di crescita costante della Società, del nostro sport e nella valorizzazione del nostro territorio come meravigliosa palestra a cielo aperto».

La prova per amatori della “Binda” è arrivata alla decima edizione e ha visto al via in questi anni ben 25mila partecipanti. La formula è rodata: sabato si disputa la gara a cronometro tra l’ippodromo e la Valganna, domenica le prove in linea nel Nord del Varesotto, suddivise tra Medio Fondo (circa 100 chilometri) e Gran Fondo (di quasi 130 Km). Il cuore della manifestazione è situato ai Giardini Estensi dove prende vita un villaggio sportivo e pubblicitario sotto le finestre del Municipio. Una cornice che rende ancora più attrattivo l’evento, anche per i tanti che arrivano da fuori regione o dall’estero.