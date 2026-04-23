Sport, inclusione e arte: a Castelveccana si inaugura il nuovo “Museo a Cielo Aperto”

Domenica 26 aprile, all’oratorio di Castelveccana, verranno svelati i murales dedicati ai testimoni dello sport. Un evento speciale che vedrà la partecipazione dei campioni Federico Morlacchi, Giorgio Napoli e Tommaso Lamantia.

Il grigio del cemento lascia spazio ai colori del talento e della determinazione. Dopo giorni di intenso lavoro creativo di un nutrito gruppo di adolescenti provenienti da tutto il decanato di Luino, sotto la guida del writer Fabrizio, il progetto “Museo a Cielo Aperto” taglia il suo primo importante traguardo.

L’iniziativa, promossa dal Decanato di Luino all’interno del percorso “Porte Aperte all’Oratorio”, ha trasformato una parete in una narrazione visiva dedicata ai grandi “Testimoni dello Sport”. L’opera non celebra solo la performance atletica, ma l’abbattimento delle barriere: tra i volti ritratti compaiono sportivi internazionali e locali, uomini e donne, atleti normodotati e diversamente abili, uniti dal linguaggio universale dell’impegno.

Il momento clou della giornata sarà l’incontro con tre ospiti d’eccezione che hanno fatto dell’eccellenza sportiva e della resilienza la loro bandiera: Federico Morlacchi. leggenda del nuoto paralimpico, pluricampione mondiale e olimpico; Giorgio Napoli, esempio di dedizione e passione sportiva; Tommaso Lamantia: giovane talento e testimone dei valori sani dello sport.

I presenti avranno l’occasione unica di dialogare con gli atleti, ascoltando dalla loro voce cosa significhi superare i propri limiti e quale valore sociale possa avere lo sport nella crescita di un giovane.

Quello di Castelveccana non è che il primo capitolo di una storia più ampia. Il “Museo a Cielo Aperto” è infatti un progetto itinerante che punta a riqualificare e dare un nuovo significato agli spazi comuni: le prossime tappe sono già previste sui muri di Luino e Maccagno, per creare un filo conduttore artistico e valoriale che unisca tutto il Verbano.

«Essere parte di un’opera d’arte e metterci del proprio è un modo bello per crescere», spiegano gli organizzatori. E i ragazzi che hanno partecipato, pennello alla mano, hanno dimostrato che quando ai giovani viene data fiducia, sanno trasformare la realtà in qualcosa di straordinario.

L’appuntamento è per domenica 26 aprile all’oratorio di Castelveccana. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per festeggiare insieme la bellezza dell’arte e la forza dello sport.