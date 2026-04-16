«Sport, inclusione e socialità»: a Besozzo arrivano la Nazionale e la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico

Besozzo torna ad essere punto di riferimento nazionale per il calcio balilla paralimpico con un doppio appuntamento che fa incontrare gli atleti di alto livello con tutti cittadini appassionati di questo sport che continua a infiammare tantissime competizioni tra amici. Dal 16 al 19 aprile il paese ospita infatti sia il ritiro della Nazionale italiana sia la Coppa Italia, uno degli eventi più importanti della stagione.

L’iniziativa porterà in paese i 18 atleti di interesse nazionale, più tanti atleti provenienti da tutta Italia e offrirà anche momenti aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone a questa disciplina.

Il programma prevede, da mercoledì 16 a venerdì 18 aprile, il raduno della Nazionale presso la sede federale di via Zangrilli. Uno stage fondamentale per preparare i prossimi impegni internazionali, con i migliori atleti italiani convocati dal commissario tecnico Giovanni Braconi.

Nel weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile, spazio invece alla Coppa Italia, ospitata alla palestra delle scuole medie di via degli Orti. In gara oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia, tra competizioni dedicate a persone con disabilità motorie e intellettivo-relazionali .

Il sindaco Gianluca Coghetto ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio. «Siamo molto contenti – ha commentato il primo cittadino – di continuare la collaborazione con la Federazione Paralimpica. Questo appuntamento rappresenta il nostro modo di concepire lo sport: aperto a tutti, momento di inclusione ma anche di socialità».

Il sindaco ha inoltre ricordato che la sezione di Besozzo della Federazione paralimpica italiana Calcio Balilla avrà una nuova sede all’interno del quartiere che sta sorgendo negli spazi dell’ex-cartiera. È stato inoltre annunciato il progetto per la realizzazione a Besozzo del primo pala calcio balilla al mondo, pensato per diventare un importante hub per l’International Table Soccer Federation.

L’assessore allo Sport e Benessere Francesca Pianese ha evidenziato il legame con il progetto comunale. «Con “Seminiamo sport” – ha spiegato l’assessore – vogliamo proporre ogni mese iniziative che coinvolgano tutta la comunità. Questa è un’occasione speciale: oltre alle gare, cittadini di tutte le età potranno partecipare e mettersi in gioco».

A rimarcare l’importanza dell’evento è stato il presidente della Federazione Francesco Bonanno, affiancato dal segretario Luca Bruno Malaspina, che ha ricordato i recenti successi della Nazionale. «Lo scorso anno abbiamo vinto il doppio singolo e la coppa del mondo maschili e femminili ai Mondiali di Saragozza, un risultato straordinario. Ora serve continuare ad allenarsi e questo raduno è fondamentale per rafforzare il gruppo».

Bonanno ha anche anticipato alcune novità sul futuro della disciplina. «Per la prima volta – ha rivelato il presidente – ci sarà un campionato del mondo inclusivo con atleti paralimpici e normodotati insieme. A Saarbrücken, in Germania, il 14 ottobre si inaugureranno le qualifiche di questa categoria in vista dei campionati del mondo in programma per il 2028 a Brasilia».

Accanto alla competizione ufficiale, a Besozzo ci sarà spazio anche per coinvolgere tutti i cittadini. Domenica è previsto infatti un torneo aperto a tutti con un maxi calcio balilla di sette metri, pensato per far giocare insieme bambini, adulti e famiglie.