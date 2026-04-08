Stefano Bollani e Valentina Cenni a Varese per presentare il documentario “Tutta vita”

Sabato 11 aprile, alle ore 18.00, il MIV, Multisala Impero di Varese ospiterà un appuntamento speciale con Stefano Bollani e la regista Valentina Cenni, che introdurranno la proiezione del film Tutta vita, un documentario dedicato alla forza creativa del jazz e alla magia dell’improvvisazione.

Al centro del racconto c’è proprio Bollani, pianista e compositore tra i più apprezzati della scena internazionale, che riunisce per l’occasione un ensemble straordinario composto da alcuni dei più grandi musicisti jazz italiani: Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. Accanto a loro, tre giovani talenti emergenti: i chitarristi Matteo Mancuso e Christian Mascetta, insieme alla cantante e pianista Frida Bollani Magoni.

Il film segue questo gruppo eterogeneo durante una settimana trascorsa in una casa-studio, un tempo sospeso dedicato alla preparazione di un concerto unico, destinato a prendere vita il 17 febbraio 2025 al Teatro Rossetti di Trieste.

Da questa esperienza nasce Tutta vita, un documentario che non si limita a raccontare la musica, ma cattura la dimensione più profonda del fare jazz: l’ascolto reciproco, il dialogo spontaneo, la creazione collettiva. L’improvvisazione diventa così non solo una pratica artistica, ma un vero e proprio modo di stare al mondo — radicale, libero e privo di reti di sicurezza.

L’incontro al MIV rappresenta un’occasione preziosa per entrare nel cuore di questo progetto, grazie alla presenza diretta dei suoi protagonisti, che accompagneranno il pubblico nella visione e condivideranno riflessioni e retroscena del film. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, cinema e per chiunque sia curioso di scoprire come nasce, vive e si trasforma la creatività quando è condivisa. I biglietti e le prenotazioni sul sito del Miv, Multisala Impero di Varese.