Stesso reddito, più tasse: il divario Irpef che penalizza i pensionati nelle fasce medio-basse

Nelle fasce medio-basse, a parità di reddito, un pensionato può arrivare a pagare oltre 2.400 euro in più di Irpef rispetto a un lavoratore dipendente. Il divario è massimo intorno ai 15mila euro annui, resta sopra i 2.300 euro a 20mila e supera i 2.100 euro a 30mila, per poi ridursi progressivamente fino ad annullarsi intorno ai 50mila euro.

È quanto emerge da una simulazione fiscale elaborata dal Caf Cgil sulle regole previste per il 2026, che mette a confronto il carico Irpef tra contribuenti con lo stesso reddito ma diversa tipologia: lavoratori dipendenti e pensionati.

A parità di reddito annuo, il carico Irpef risulta più elevato per i pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti nelle fasce medio-basse. Elaborazione Caf Cgil su simulazione 2026.

Il grafico mostra l’Irpef effettivamente dovuta (o l’eventuale credito) nelle diverse fasce di reddito: la distanza tra le due linee rappresenta il divario fiscale tra lavoratori dipendenti e pensionati. In alcuni casi, nelle fasce di reddito più basse, i lavoratori dipendenti possono risultare a credito d’imposta grazie ai meccanismi di integrazione previsti dalla normativa.

La differenza non dipende dalle aliquote, che sono identiche per tutti i contribuenti, ma dal sistema di detrazioni e trasferimenti. I lavoratori dipendenti possono infatti beneficiare di strumenti più favorevoli – come il trattamento integrativo e ulteriori componenti che riducono l’imposta netta – mentre questi meccanismi, nella configurazione attuale, non si applicano ai redditi da pensione.

Il risultato è un divario che si concentra soprattutto nelle fasce medio-basse, cioè quelle più diffuse, e che può tradursi in una differenza di diverse migliaia di euro all’anno. La simulazione considera l’Irpef nazionale e non include eventuali addizionali locali.

Il tema si inserisce in un contesto più ampio. In Italia il sistema pensionistico vale oltre 350 miliardi di euro e riguarda più di 21 milioni di trattamenti, con un peso rilevante sui conti pubblici e un ruolo centrale nel dibattito economico e sociale. (Qui l’articolo: https://www.varesenews.it/2026/03/in-italia-ci-sono-21-milioni-di-pensioni-la-spesa-vola-a-353-miliardi-e-vale-quasi-il-trip lo-della-sanita-pubblica/2528524/)

nella foto il segretario generale Spi Cgil Giacomo Licata

IL COMMENTO: “UNA PROFONDA INGIUSTIZIA”

Così Giacomo Licata segretario generale dello Spi Cgil di Varese: «È una situazione che riteniamo ormai insostenibile. L’analisi tecnica condotta dal nostro Caf Cgil sulle proiezioni fiscali per il 2026 svela un quadro di profonda ingiustizia che colpisce al cuore la tenuta sociale del Paese. I numeri non mentono e parlano di una discriminazione fiscale sistematica ai danni dei pensionati. Mentre per i lavoratori dipendenti il legislatore ha previsto strumenti di detrazione come il trattamento integrativo, la nuova “Somma Aggiuntiva” e un’ulteriore detrazione decrescente fino a 40.000 euro, i pensionati sono stati deliberatamente esclusi da questi meccanismi di compensazione».

LA FLAT TAX PER GLI AUTONOMI

Secondo Licata, il paradosso del nostro sistema fiscale non si ferma qui. A questa disparità tra “generazioni” di contribuenti si aggiunge l’enorme ingiustizia della Flat Tax per gli autonomi, che introduce il prelievo fiscale per “censo”. Non è più un sistema basato su quanto si guadagna, ma su chi si è. «Se sei un lavoratore dipendente sotto i 15.000 euro, lo Stato ti riconosce, giustamente, 1.200 euro di trattamento integrativo e una somma aggiuntiva. Se sei un pensionato con lo stesso reddito, non solo non ricevi questi aiuti, ma l’Irpef da trattenere ti costa 1.913 euro, portando la differenza totale a oltre 2.400 euro. Se poi sei un autonomo con 85.000 euro paghi il 15%. Questo non è fisco, è una gerarchia sociale».

LA DOMANDA SORGE SPONTANEA

«È accettabile che un professionista con un reddito fino a 85.000 euro goda di un’aliquota piatta al 15%, mentre un pensionato con un terzo di quel reddito si trovi bloccato in un sistema progressivo che, non prevedendo detrazioni adeguate, lo trasforma nel principale finanziatore delle casse dello Stato? Insieme ai lavoratori dipendenti, i pensionati coprono circa l’84% dell’intero gettito Irpef nazionale. I redditi da pensione rappresentano circa il 29,6% del reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef».