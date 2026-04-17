“Storie dal pronto soccorso” l’Asst Valle Olona lancia la serie podcast ‘Globuli bianchi’ tra sanità e vita vissuta

Si chiama “Globuli bianchi” ed è il podcast dell’Asst Valle Olona pensato per raccontare la sanità da dentro, attraverso storie reali ispirate al lavoro quotidiano. La prima puntata, disponibile dalla mezzanotte, è dedicata alle vicende che accadono nei tre pronto soccorso di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. Una decina le puntate dal titolo “La febbre del venerdì sera” su epidosi realmente capitati al personale sanitario impegnato: momenti tristi, difficili, complicati ma anche ironici e surreali.

Il progetto nasce da un’idea sviluppata insieme al giornalista Simone Girardin, responsabile della comunicazione aziendale, con l’obiettivo di costruire un contenitore capace di valorizzare il lavoro di medici e infermieri, spesso poco visibile ma centrale nel sistema sanitario.

Storie dal pronto soccorso

Ogni puntata contiene racconti brevi, della durata di circa dieci minuti, ispirati a episodi realmente accaduti nei pronto soccorso dell’azienda. Le storie sono romanzate ma partono da esperienze vissute e selezionate direttamente dai professionisti.

Tra i temi affrontati ci sono situazioni cliniche complesse, casi limite e anche aspetti più delicati, come episodi di violenza domestica o pazienti fragili che frequentano con continuità il pronto soccorso. Non mancano storie con esiti difficili, che mettono in luce anche il peso emotivo del lavoro sanitario.

I podcast, una alla settimana, saranno pubblicati su Spotify e successivamente anche sul canale YouTube aziendale. I singoli pronto soccorso non saranno identificabili, proprio per mantenere l’attenzione sulle storie e non sulle strutture.

Comunicazione e attrattività

«Abbiamo investito molto sulla comunicazione per arrivare ai cittadini e per dare valore ai nostri professionisti – commenta il direttore generale Daniela Bianchi – Vogliamo anche attrarre nuovi medici e infermieri, mostrando un ambiente in cui il lavoro viene riconosciuto e raccontato»

Il podcast si inserisce in una strategia più ampia che affianca alla comunicazione anche interventi su welfare e formazione. Tra questi, un fondo annuale da circa 100 mila euro destinato ai medici per percorsi formativi scelti direttamente dai professionisti, con l’obiettivo di migliorare le competenze e avere ricadute concrete sull’attività clinica.

Uno sguardo al futuro

Dopo l’estate è previsto anche lo sviluppo di un video podcast “fuori orario”, con puntate più lunghe (circa 15 minuti) e il coinvolgimento di professionisti e figure esterne al mondo sanitario, per approfondire il rapporto tra sanità e società.

“Globuli bianchi” si propone così come uno strumento narrativo ma anche culturale: un modo per rafforzare il legame tra ospedale e territorio e per raccontare, con un linguaggio accessibile, cosa accade ogni giorno nei reparti.