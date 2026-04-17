Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

“Storie dal pronto soccorso” l’Asst Valle Olona lancia la serie podcast ‘Globuli bianchi’ tra sanità e vita vissuta

Un progetto realizzato da Simone Girardin che punta a raccontare il lavoro quotidiano nei pronto soccorso attraverso storie reali romanzate e a valorizzare i professionisti del sistema sanitario

asst valle olona

Si chiama “Globuli bianchi” ed è il podcast dell’Asst Valle Olona pensato per raccontare la sanità da dentro, attraverso storie reali ispirate al lavoro quotidiano. La prima puntata, disponibile dalla mezzanotte, è dedicata alle vicende che accadono nei tre pronto soccorso di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. Una decina le puntate dal titolo “La febbre del venerdì sera”  su epidosi realmente capitati al personale sanitario impegnato: momenti tristi, difficili, complicati ma anche ironici e surreali.

Il progetto nasce da un’idea sviluppata insieme al giornalista Simone Girardin, responsabile della comunicazione aziendale, con l’obiettivo di costruire un contenitore capace di valorizzare il lavoro di medici e infermieri, spesso poco visibile ma centrale nel sistema sanitario.

Storie dal pronto soccorso

Ogni puntata contiene racconti brevi, della durata di circa dieci minuti, ispirati a episodi realmente accaduti nei pronto soccorso dell’azienda. Le storie sono romanzate ma partono da esperienze vissute e selezionate direttamente dai professionisti.

Tra i temi affrontati ci sono situazioni cliniche complesse, casi limite e anche aspetti più delicati, come episodi di violenza domestica o pazienti fragili che frequentano con continuità il pronto soccorso. Non mancano storie con esiti difficili, che mettono in luce anche il peso emotivo del lavoro sanitario.

asst valle olona

I podcast, una alla settimana, saranno pubblicati su Spotify e successivamente anche sul canale YouTube aziendale. I singoli pronto soccorso non saranno identificabili, proprio per mantenere l’attenzione sulle storie e non sulle strutture.

Comunicazione e attrattività

«Abbiamo investito molto sulla comunicazione per arrivare ai cittadini e per dare valore ai nostri professionisti – commenta il direttore generale Daniela Bianchi – Vogliamo anche attrarre nuovi medici e infermieri, mostrando un ambiente in cui il lavoro viene riconosciuto e raccontato»

Il podcast si inserisce in una strategia più ampia che affianca alla comunicazione anche interventi su welfare e formazione. Tra questi, un fondo annuale da circa 100 mila euro destinato ai medici per percorsi formativi scelti direttamente dai professionisti, con l’obiettivo di migliorare le competenze e avere ricadute concrete sull’attività clinica.

Uno sguardo al futuro

Dopo l’estate è previsto anche lo sviluppo di un video podcast “fuori orario”, con puntate più lunghe (circa 15 minuti) e il coinvolgimento di professionisti e figure esterne al mondo sanitario, per approfondire il rapporto tra sanità e società.

“Globuli bianchi” si propone così come uno strumento narrativo ma anche culturale: un modo per rafforzare il legame tra ospedale e territorio e per raccontare, con un linguaggio accessibile, cosa accade ogni giorno nei reparti.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.