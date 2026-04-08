Storie di anime: la rassegna Dantedì di Lomazzo si chiude con il musical “Oltre la selva”

A Lomazzo si chiude con uno spettacolo teatrale e musicale la rassegna “Dantedì”, promossa dal Liceo Artistico Fausto Melotti con il patrocinio del Comune. L’appuntamento finale è in programma sabato 11 aprile alle 21 al Parco Somaini (area feste), con il musical “Oltre la selva”.

Lo spettacolo, a cura de “Le Officine dell’Arte”, porterà sul palco una rilettura scenica della Divina Commedia, che vedrà protagoniste le anime che attraversano l’opera di Dante tra musica, recitazione e performance artistiche.

L’evento rappresenta il momento conclusivo della rassegna e sarà allestito all’aperto; in caso di maltempo è previsto il rinvio al 26 aprile.

La rassegna “Dantedì” ha proposto nelle scorse settimane diversi appuntamenti dedicati alla figura di Dante e alla sua opera. Tra questi la lettura della Divina Commedia per bambini organizzata in biblioteca e l’incontro “Divinamente scritto, dannatamente umano”, curato dalla professoressa Valentina Romano. Nel programma anche un “Dante Tour” all’interno del liceo, pensato come un percorso immersivo nell’oltretomba dantesco.