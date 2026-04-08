Lomazzo
Storie di anime: la rassegna Dantedì di Lomazzo si chiude con il musical “Oltre la selva”
Sabato 11 aprile al Parco Somaini il musical ispirato alla Divina Commedia chiude la rassegna promossa dal Liceo artistico Melotti
11 Aprile 2026
A Lomazzo si chiude con uno spettacolo teatrale e musicale la rassegna “Dantedì”, promossa dal Liceo Artistico Fausto Melotti con il patrocinio del Comune. L’appuntamento finale è in programma sabato 11 aprile alle 21 al Parco Somaini (area feste), con il musical “Oltre la selva”.
Lo spettacolo, a cura de “Le Officine dell’Arte”, porterà sul palco una rilettura scenica della Divina Commedia, che vedrà protagoniste le anime che attraversano l’opera di Dante tra musica, recitazione e performance artistiche.
L’evento rappresenta il momento conclusivo della rassegna e sarà allestito all’aperto; in caso di maltempo è previsto il rinvio al 26 aprile.
La rassegna “Dantedì” ha proposto nelle scorse settimane diversi appuntamenti dedicati alla figura di Dante e alla sua opera. Tra questi la lettura della Divina Commedia per bambini organizzata in biblioteca e l’incontro “Divinamente scritto, dannatamente umano”, curato dalla professoressa Valentina Romano. Nel programma anche un “Dante Tour” all’interno del liceo, pensato come un percorso immersivo nell’oltretomba dantesco.