Storie, musica e fantasia: il successo della lettura animata per i bimbi di Vedano

“Per far crescere un bambino serve un intero villaggio”. Con questo spirito, l’associazione genitori “Insieme per la scuola di Vedano” ha animato lo scorso sabato nell’ambito della Welfare Week, proponendo un evento che ha saputo coniugare cultura, gioco e solidarietà.

Protagonista del pomeriggio è stata Tiziana Barbaro, in arte Letture con Virgola, che ha incantato una platea di bambini attenti e curiosi attraverso letture animate e musicate. Le storie hanno preso vita non solo tramite i classici albi illustrati, ma anche con il fascino del kamishibai, l’antico teatro d’immagini giapponese.

Laboratori e creatività

Dopo l’ascolto e i giochi di movimento, i piccoli partecipanti sono stati coinvolti in un doppio laboratorio esperienziale:

Musica: una prova pratica di vari strumenti, tra cui il suggestivo carillon.

Creatività: un’attività di trasformazione dove foglie e impronte delle mani sono diventate “altro”, dando libero sfogo alla fantasia dei bambini.

Un supporto concreto alla scuola

L’associazione “Insieme per la Scuola di Vedano Olona”, attiva dal 2013, si conferma un pilastro fondamentale per la comunità locale. Come ricordato dai promotori e ribadito dalle finalità statutarie, il gruppo persegue obiettivi educativi e culturali a supporto delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico”.

Oltre all’organizzazione di eventi ricreativi per genitori e alunni, l’associazione è costantemente impegnata nella raccolta fondi destinata all’acquisto di materiale di pronto consumo per i plessi scolastici, collaborando attivamente con le altre realtà del territorio che ne condividono i valori educativi.

L’ottima partecipazione registrata sabato conferma quanto sia prezioso il lavoro dei genitori volontari nel creare momenti di aggregazione che guardano al benessere e alla crescita dei cittadini di domani.