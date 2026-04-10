Strade, marciapiedi e attraversamenti: quasi 300mila euro per la sicurezza urbana a Castellanza

Quasi 300mila euro per ridisegnare la sicurezza stradale della città. L’amministrazione comunale di Castellanza ha messo a punto un piano integrato di interventi sulla viabilità urbana che si svilupperà nel corso del 2026, secondo un cronoprogramma studiato per non bloccare il traffico cittadino. I lavori, già approvati e affidati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, si muovono su due fronti distinti ma complementari: la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi da un lato, la messa in sicurezza di attraversamenti e incroci sensibili dall’altro. La quota più consistente dell’investimento, pari a 250mila euro, è destinata al rifacimento del manto stradale e dei camminamenti pedonali in diverse zone del territorio. Sulle strade, i lavori prevedono la fresatura del vecchio asfalto, la posa di un nuovo tappeto di usura di circa quattro centimetri di spessore, la messa in quota dei chiusini e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Ad essere interessate sono piazza Castegnate -nel tratto compreso tra il civico 23 e via Bettinelli-, via Col di Lana -tra via San Camillo e via Gerenzano-, via Ticino, via Po, via Volta, via Monte Bianco -tra viale Italia e il civico 25- e via Corridoni tra il civico 36 e via Don Testori.

Parallelamente, i marciapiedi di via Lombardia (tra il civico 63 e l’intersezione con la via Gerenzano), via Rescalda (tra l’intersezione con via Italia e l’intersezione con via Bellini), via Bellini (lato civici pari), via San Camillo (lato civici dispari – intersezione tra via Bellini e via Italia) e via Monte Bianco (tratti tra intersezione via Italia e civico 22), via Italia lato civici pari (tratto tra il civico 106 e l’intersezione con via Monte Bianco) saranno oggetto di un intervento più profondo: rimozione dell’asfalto ammalorato, ripristino dei massetti, posa di nuovo asfalto colato con graniglia e sostituzione dei cordoli dove necessario.

Il secondo filone di interventi, del valore di oltre 41mila euro, riguarda invece la protezione dei pedoni in due punti specifici della viabilità cittadina. In via Nizzolina, nelle vicinanze del civico 38, sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale a raso con un allargamento della carreggiata nel tratto compreso tra via Giolitti e il ponte autostradale. A completare l’intervento, l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata pensato per collegare in sicurezza le aree residenziali periferiche con il centro. In via Sanguinola, invece, l’attuale dosso in gomma sarà sostituito con una platea rialzata in asfalto, posizionata per rallentare il traffico in direzione dell’incrocio con via El Alamein e via Don Minzoni. L’intero piano è finanziato con risorse comunali, tra cui l’avanzo di amministrazione e contributi derivanti da piani attuativi. La gestione dei cantieri sarà coordinata tra l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale per garantire la continuità del transito veicolare durante tutta la durata dei lavori.