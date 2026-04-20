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Studenti con DSA: a Varese un incontro online gratuito sul metodo di studio

La sezione varesina dell’Associazione Italiana Dislessia propone un appuntamento gratuito su Google Meet per supportare l'autonomia degli studenti delle scuole medie e superiori

varie scuola

Un incontro online dedicato a strategie e buone pratiche per affrontare lo studio con maggiore consapevolezza e autonomia. È la proposta della sezione di Varese dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), che giovedì 23 aprile organizza un appuntamento gratuito rivolto a studenti della scuola secondaria, genitori e docenti, per approfondire il tema del metodo di studio nei casi di DSA.

Un supporto concreto per l’autonomia scolastica

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti operativi per gestire meglio il tempo e le energie tra i banchi di scuola e a casa. Spesso, infatti, per ragazzi e ragazze con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la fatica legata allo studio può essere mitigata attraverso l’adozione di strategie adeguate ai diversi stili di apprendimento. L’incontro punta proprio a ridurre questo carico, favorendo una partecipazione più attiva e serena alla vita scolastica.

L’appuntamento con gli esperti

A guidare l’approfondimento sarà Roberta Liliu, tutor dell’apprendimento AID. Durante la serata verranno illustrate pratiche concrete per aiutare gli studenti a organizzare il proprio lavoro e a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. «Il metodo di studio – spiega Roberta Liliu, tutor AID dell’apprendimento – va scoperto insieme attraverso strategie operative e buone pratiche che possano fare la differenza nella quotidianità scolastica degli studenti».

Spazio al confronto e alle domande

L’evento non sarà solo una lezione frontale, ma lascerà ampio spazio all’interazione. I partecipanti potranno porre domande, sottoporre casi concreti e condividere le proprie esperienze personali. Questo momento di dialogo è pensato per costruire soluzioni realistiche, immediatamente applicabili nella routine dei ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Come partecipare all’incontro

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile, dalle ore 20.45 alle 22.45. Per facilitare la partecipazione di tutti, l’incontro si svolgerà interamente online sulla piattaforma Google Meet. Essendo un’iniziativa gratuita e aperta al territorio, rappresenta un’occasione importante per le famiglie e gli insegnanti della provincia di Varese per fare rete e acquisire competenze specifiche sul tema dell’inclusione scolastica.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione tramite la compilazione del modulo: https://varese.aiditalia.org/eventi/il-metodo-di-studio-scopriamo-insieme-strategie-e-buone-pratiche

Il link per l’accesso sarà inviato a tutti gli iscritti nelle ore precedenti all’incontro.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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