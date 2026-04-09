Studenti pronti a correre con il territorio: il 19 aprile torna la Liuc Run tra Castellanza e Legnano

Una corsa aperta ai giovani e al territorio. La Liuc Run è pronta a ripartire domenica 19 aprile con tante novità.

La corsa è stata presentata nella suggestiva cornice di Villa Jucker la terza edizione della Liuc Run, alla presenza dei tanti partner che la sostengono. L’iniziativa è promossa da Sport Più in collaborazione con l’Università Liuc e rientra nel circuito Running People

Tre gare, un’unica energia

Saranno tre le competizioni, pensate per coinvolgere ogni livello di preparazione: la gara competitiva Fidal da circa 10 chilometri, la versione non competitiva cronometrata sulla stessa distanza e la Family Run di 5 chilometri. I percorsi attraverseranno il tessuto urbano e sei parchi cittadini tra Castellanza e Legnano, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e città. Un tracciato «lineare ma dinamico», lo ha definito il responsabile Marco Milanesi, capace di alternare leggerezza e ritmo senza rinunciare al piacere della corsa.

Sport e formazione, un legame sempre più forte

«Lo sport non è solo competizione, ma anche crescita personale», ha sottolineato Roberto Grassi, vicepresidente e amministratore delegato dell’ateneo. «La Liuc è protagonista di questa iniziativa che apre l’Università al territorio ed è uno dei tanti esempi concreti dell’attenzione che dedichiamo allo sport. Per l’edizione 2026 siamo felici di ampliare il nostro coinvolgimento con la giornata del sabato, durante la quale l’Università resterà aperta per le iscrizioni e per momenti di prova sportiva e convivialità».

Soddisfazione anche da parte del Comune di Castellanza. L’assessore allo Sport Claudio Merati ha evidenziato come «le iniziative sportive contribuiscano a superare i confini e i campanilismi, rafforzando il senso di comunità». Anche quest’anno la pettorina numero 1 sarà dedicata al sindaco Mirella Cerini così come il gruppo più numeroso.

Un weekend da vivere di corsa

La Liuc Run non si esaurisce nella giornata di gara. Il weekend sarà animato da attività collaterali, dal nordic walking alle sessioni di allenamento del sabato, fino ai momenti di aggregazione della domenica con premiazioni dedicate anche ai gruppi più numerosi.

«Abbiamo aperto il 2026 con una serie di appuntamenti dedicati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e coinvolto 32 classi e oltre 600 alunni delle scuole primarie sul tema della città del futuro e dell’inclusione», ha spiegato il presidente di Sport Più Stefano Colombo. «Domenica premieremo i lavori: per noi far correre le persone significa anche far crescere la cultura e l’amore per il territorio».

Salute e prevenzione al centro

Accanto alla corsa, ampio spazio sarà dedicato al benessere grazie alla presenza del partner Humanitas Mater Domini. «Ai runner verranno offerti servizi gratuiti, dai massaggi post gara alle consulenze sulla postura, fino ai controlli di pressione e saturazione», ha spiegato la direttrice generale Laura Di Dio. «Un’occasione concreta per sensibilizzare alla prevenzione e promuovere uno stile di vita sano».

Sport, energia del territorio

La Liuc Run si conferma anche come momento di coesione, grazie al coinvolgimento di associazioni, scuole e imprese locali. «È un progetto condiviso, capace di intrecciare sport e cultura», ha sottolineato Mimmo Ditto di Soevis.

Senza dimenticare la solidarietà: correre la Liuc Run significa sostenere l’associazione castellanzese Solidarietà Famigliare.

«Le corse di Running people sono tutte belle – ha spiegato il vicepresidente di Bcc Annibali Bernasconi – : perché non c’è solo competizione, ma anche valori umani che sono molti cari anche alla

nostra realtà»

Iscrizioni aperte

L’appuntamento è per domenica 19 aprile 2026 a Castellanza, per una giornata all’insegna dello sport e della comunità.

Per iscrizioni: https://sportpiu.org/liuc-run/

Per informazioni: runningpeople@sportpiu.org