Sulla Fondazione Scuole Materne s’infiamma (di nuovo) il consiglio comunale a Gallarate

Lunedì sera il consiglio comunale di Gallarate ha vissuto una fase particolarmente vivace durante il “Question Time”, con uno scontro acceso tra l’opposizione e la maggioranza riguardo la richiesta di risposte da parte di Massimo Gnocchi, consigliere della lista civica Obiettivo Comune Gallarate. Il tema centrale del dibattito è – ancora una volta – la Fondazione Scuole Materne e la questione della mancata ammissione dell’interrogazione urgente presentata da Gnocchi.

La richiesta di Massimo Gnocchi

Massimo Gnocchi ha aperto il dibattito esprimendo il suo disappunto per «la non ammissione» dell’interrogazione in question time decisa dall’ufficio di presidenza. Secondo il consigliere, la decisione di escludere la sua interrogazione a risposta immediata è stata ingiustificata e inopportuna, soprattutto considerando che la Fondazione Scuole Materne svolge un’attività di grande rilevanza per la collettività. Gnocchi ha sostenuto che la Fondazione, definita nel 2004 “Fondazione del Comune di Gallarate”, pur essendo di natura privatistica è un di interesse pubblico, con «organi nominati direttamente dal sindaco e un sostegno annuale, che ha raggiunto i 7.500.000 euro negli ultimi dieci anni».

Gnocchi ha quindi sollecitato un aggiornamento urgente sulla situazione, a seguito delle improvvise dimissioni del presidente Marco Castoldi, resa nota nel pomeriggio di giovedì scorso da Varesenews e poi ufficializzata nella seduta serale di consiglio comunale.

Proprio a seguito questo cambiamento secondo Gnocchi giustificava l’aggiornamento urgente. «Mi domando per quanto tempo le famiglie dovranno aspettare risposte certe».

Si parla della situazione attuale della Fondazione, ma a dire il vero Gnocchi ritirava in ballo soprattutto la vicenda del verbale del 15 gennaio, quello poi “rettificato” e su cui si è aperto lo scontro con il sindaco, che ritiene il documento in qualche modo diffamatorio e che non vuole venga diffuso.

A seguire, anche Giovanni Pignataro del Partito Democratico ha incalzato la maggioranza, affermando che una risposta trasparente al question time avrebbe forse evitato polemiche inutili. «Perché non rispondere?» ha chiesto, «Cosa c’è di così segreto che non possa essere rivelato?».

Pignataro ha ricordato che attorno alla Fondazione si sono accumulati vari errori, che quest’anno sono esplosi con il caso delle Primavera, una situazione che ha causato disagi alle famiglie coinvolte (l’ultimo capitolo: la perdita di una maestra nella sede di Ronchi).

Verbale a parte, il consigliere dem ha quindi chiesto con insistenza un aggiornamento: «Chi sarà a scrivere questo piano di rilancio della Fondazione? A che punto siamo? Si riuscirà ad averlo per giugno?»

La risposta del sindaco Andrea Cassani

Il sindaco Andrea Cassani ha risposto in modo piuttosto acceso, puntualizzando che le domande di Gnocchi avrebbero dovuto essere presentate prima, come previsto dal regolamento. «Il Question Time non contiene alcuna domanda proibitiva o di cui non si sappiano già le risposte» ha detto il sindaco, ostendando sicurezza sul tema.

Il sindaco ha anche precisato che la questione dei verbali «riguarda una bozza non firmata da tutti i membri del consiglio di amministrazione, in quanto lo scritto non era corrispondente al vero», ha ribadito.

È la linea dell’amministrazione fin dall’indomani della pubblicazione di parte del documento sulla stampa, laddove invece Gnocchi dai banchi di minoranza sostiene che il documento fosse perfettamente valido (tanto che ha prodotto effetti, nello specifico gli aumenti alle rette comunicati alle famiglie pochi giorni dopo) e che quanto scritto debba essere considerato valido, perché sottoscritto dai più.

E in effetti la cosa pesa, in qualche modo, lo ha detto lo stesso Cassani: «Ho chiesto che non fosse divulgato, altrimenti avrei querelato chi avesse firmato un verbale con informazioni false».

La discussione è stata piuttosto accesa, al termine del suo intervento il sindaco ha anche urlato, con il microfono spento, rivolgendosi a Gnocchi: «Faccia richiesta in tempi precisi, non dopo per poi fare polemica», sostenendo appunto che le richieste siano in realtà guidate da un’intenzione polemica.

La reazione di Colombo e Silvestrini

Il dibattito è stato ulteriormente acceso dalle dichiarazioni successive.

Il presidente del consiglio comunale Marco Colombo ha prima chiesto di non riaprire la discussione sul question time, poi ha detto con tono fermo: «Che nessuno si possa permettere di insinuare che sono stato manipolato da altre persone».

Margherita Silvestrini del Pd, dal canto suo, ha ricordato il diritto e il dovere di ogni consigliere di intervenire su qualsiasi argomento ritenuto utile. «Non si permetta più a nessuno di dirci su cosa possiamo intervenire o meno» ha affermato con determinazione.

Di fatto comunque l’accesa discussione sul question time si è poi spenta.

Certo rimane aperta la questione della richiesta del “celebre” verbale, tanto più che anche dai banchi della maggioranza si è alzata la voce di un consigliere leghista, Andrea Zibetti, che ha chiesto di venire incontro alla richiesta di Gnocchi.

Poi sullo sfondo resta la situazione della Fondazione oggi, che è tema diverso ma delicato.