Summer camp a Malnate: alla Tenuta La Novella settimane tra fattoria, natura e inglese

A Malnate riapre la Tenuta La Novella con una nuova proposta dedicata ai più piccoli: l’Happy Farm Summer Camp, pensato per far vivere ai bambini un’estate a contatto con la natura, tra animali, attività all’aria aperta e inglese.

La tenuta, oggi gestita da Domitilla Lenzi e Marco Visconti, offre ampi spazi verdi, scuderie, orto e frutteto. Qui bambini e bambine potranno muoversi in sicurezza, esplorare la vita in fattoria e partecipare a laboratori e giochi all’aperto.

Il campus estivo è pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e sarà attivo dal 6 luglio all’11 settembre. Ogni settimana accoglierà un massimo di 25 partecipanti, per assicurarsi che tutti possano fare un’esperienza completa in sicurezza.

Le giornate alterneranno momenti più tranquilli, come il Plant & Care Lab o le attività di routine in fattoria (Farm Helpers), a giochi dinamici come percorsi a ostacoli e water games. Un elemento distintivo è la presenza dell’inglese, introdotto attraverso il metodo IngleseBimbi®, di Sara Nicoliello Ellis, che accompagna i bambini nelle attività quotidiane in modo naturale e giocoso.

Per maggiori informazioni del metodo, sarà possibile partecipare alla LIVE Instagram del profilo IngleseBimbi mercoledì 6 maggio alle ore 14.

Momenti di gioco con il metodo IngleseBimbi®

Tra le esperienze proposte, anche la possibilità di visitare le scuderie, i paddock e raccogliere direttamente dall’orto gli ingredienti per la merenda. I pasti possono essere preparati in fattoria e consumati all’aperto, sotto un gazebo.

Sono previsti due open day, il 9 e il 23 maggio, per visitare la struttura e conoscere gli organizzatori.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la tenuta via WhatsApp al numero 351 551 1852 oppure scrivere a info@tenutalanovella.it.

Contatti

Tenuta la Novella

Via La Novella 1, Malnate

T: 351 551 1852

@:info@tenutalanovella.it

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