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Summer camp a Malnate: alla Tenuta La Novella settimane tra fattoria, natura e inglese

Alla Tenuta La Novella di Malnate nasce l’Happy Farm Summer Camp: settimane tra natura, animali e inglese per bambini dai 6 ai 10 anni

Tenuta La Novella

A Malnate riapre la Tenuta La Novella con una nuova proposta dedicata ai più piccoli: l’Happy Farm Summer Camp, pensato per far vivere ai bambini un’estate a contatto con la natura, tra animali, attività all’aria aperta e inglese.

La tenuta, oggi gestita da Domitilla Lenzi e Marco Visconti, offre ampi spazi verdi, scuderie, orto e frutteto. Qui bambini e bambine potranno muoversi in sicurezza, esplorare la vita in fattoria e partecipare a laboratori e giochi all’aperto.

Il campus estivo è pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e sarà attivo dal 6 luglio all’11 settembre. Ogni settimana accoglierà un massimo di 25 partecipanti, per assicurarsi che tutti possano fare un’esperienza completa in sicurezza.

Tenuta La Novella

Le giornate alterneranno momenti più tranquilli, come il Plant & Care Lab o le attività di routine in fattoria (Farm Helpers), a giochi dinamici come percorsi a ostacoli e water games. Un elemento distintivo è la presenza dell’inglese, introdotto attraverso il metodo IngleseBimbi®, di Sara Nicoliello Ellis, che accompagna i bambini nelle attività quotidiane in modo naturale e giocoso.

Per maggiori informazioni del metodo, sarà possibile partecipare alla LIVE Instagram del profilo IngleseBimbi mercoledì 6 maggio alle ore 14.

Tenuta La Novella
Momenti di gioco con il metodo IngleseBimbi®

Tra le esperienze proposte, anche la possibilità di visitare le scuderie, i paddock e raccogliere direttamente dall’orto gli ingredienti per la merenda. I pasti possono essere preparati in fattoria e consumati all’aperto, sotto un gazebo.

Sono previsti due open day, il 9 e il 23 maggio, per visitare la struttura e conoscere gli organizzatori.

PARTECIPA ALL’OPEN DAY COMPILANDO IL FORM

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la tenuta via WhatsApp al numero 351 551 1852 oppure scrivere a info@tenutalanovella.it.

Contatti

Tenuta la Novella
Via La Novella 1, Malnate
T: 351 551 1852
@:info@tenutalanovella.it

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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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