A Taino si va a tavola per salvare l’antica chiesa di Cheglio

A Taino il recupero del patrimonio storico e religioso locale passa attraverso la condivisione di un pasto tradizionale. Domenica 19 aprile la frazione di Cheglio (Foto Upel) diventa il fulcro di un’iniziativa comunitaria mirata a raccogliere fondi per la conservazione delle proprie radici architettoniche. L’appuntamento è fissato per le 12:30 nei locali dell’Oratorio di Taino, in viale Europa, dove i cittadini potranno partecipare al pranzo di beneficenza i cui proventi serviranno a coprire le spese per i restauri della Chiesa di Cheglio e dell’oratorio stesso.

L’evento nasce da un coordinamento che vede in prima linea la Proloco, supportata attivamente dai volontari dell’Oratorio e del Museo di Taino. La proposta gastronomica riflette la collaborazione con le realtà produttive della zona, aprendosi con l’aperitivo curato dal ristorante Il Sole. Il menù prevede come portata principale il risotto con ossibuchi, seguito dal dolce accompagnato da spumante, acqua, vino e caffè. La quota di partecipazione è fissata a 25 euro a persona.

Le finalità dell’iniziativa sono esplicitate dagli organizzatori, che sottolineano come «il ricavato sarà utilizzato per i restauri della Chiesa di Cheglio e dell’Oratorio». Per garantire la corretta gestione degli spazi e delle forniture, è necessaria la prenotazione da effettuare entro giovedì 16 aprile.