Taino, il caso del chiosco da 600mila euro: “costi alti, ritorni minimi”

Il consigliere comunale Lorenzo Giudici, in un lungo documento, ricostruisce la vicenda del punto ristoro del Parco dei Quattro Punti Cardinali a Taino (in attesa di assegnazione), evidenziando dal suo punto di vista numeri e criticità dell’intervento. L’opera, avviata nel 2021 e conclusa nel 2026, ha superato i 600mila euro di costo pubblico, a fronte di un canone annuo previsto di circa 5mila euro, con tempi di rientro stimati tra i 75 e i 120 anni. Un quadro che, secondo l’analisi “che qualcuno doveva pur fare”, mette in dubbio la sostenibilità economica complessiva e il reale valore per la collettività

Tra gli elementi più rilevanti emergono alcune condizioni operative – come l’assenza dell’impianto gas, la consegna del locale come “scatola vuota” e la limitazione alla sola attività di tavola fredda – che sarebbero state esplicitate solo in una fase successiva rispetto alle decisioni del Consiglio comunale. Questo passaggio, secondo il documento, incide direttamente sulla fattibilità economica del progetto e solleva interrogativi sulla coerenza tra gli atti approvati e le condizioni reali dell’opera

L’analisi si allarga poi al piano politico e amministrativo, ponendo il tema della trasparenza nei processi decisionali e del rapporto tra istituzioni e cittadini. Viene proposta anche un’ipotesi alternativa di gestione, basata sul coinvolgimento delle associazioni locali anziché su una logica concessoria. Sullo sfondo resta la questione della fiducia: una riflessione più ampia che lega questa vicenda a dinamiche più generali di partecipazione, responsabilità politica e percezione dell’azione pubblica a livello locale

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