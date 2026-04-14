Tassa salute, il Pd accusa: “La maggioranza ha rinviato ancora la mozione. Ottantamila frontalieri aspettano”
I consiglieri Dem Astuti e Orsenigo denunciano l'ennesimo stop in Consiglio regionale: la discussione slitta almeno al 23 aprile, quando l'assessore leghista sarà audito in Commissione
Ancora un rinvio sulla tassa salute per i frontalieri “storici”. I consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, entrambi componenti della Commissione speciale sui rapporti tra Lombardia e Svizzera, denunciano che la maggioranza di centrodestra ha impedito per l’ennesima volta la discussione della loro mozione sul contributo sanitario che i lavoratori transfrontalieri in regime transitorio sarebbero chiamati a versare a Regione Lombardia.
La giornata, raccontano i dem, si è consumata in un crescendo di rinvii. In apertura di seduta, Astuti e Orsenigo hanno contestato la collocazione della loro mozione in fondo all’ordine del giorno — nonostante avessero chiesto che fosse trattata per prima — e hanno chiesto di invertire le priorità. A quel punto è intervenuto il presidente della Commissione speciale, consigliere lecchese di Fratelli d’Italia, che ha annunciato un’audizione dell’assessore leghista competente fissata per giovedì 23 aprile, invitando i dem a pazientare. La frase riferita dai consiglieri PD ha fatto discutere: il presidente avrebbe dichiarato, testualmente, che i lavoratori “hanno aspettato tanto, possono attendere anche qualche settimane in più”.
Il pomeriggio ha confermato i timori dell’opposizione: giunta e maggioranza hanno ammesso che la discussione saltava per l’assenza dell’assessore. “Tra un assessore che sparisce e un presidente che calendarizza male il suo ordine del giorno, rimaniamo in sospeso assieme alle nostre 80mila famiglie”, è l’affondo finale dei due consiglieri.
Nel mirino dei dem finisce anche una mozione presentata da FdI e poi ritirata, che proponeva di ridurre l’importo del contributo a una percentuale compresa tra l’1 e il 3 per cento del reddito netto, oppure di introdurre un forfettario. Per Astuti e Orsenigo la proposta tradisce un equivoco di fondo: “Non è l’entità della tassa a preoccupare i frontalieri, ma la tassa stessa e la sua inesistente motivazione”.
La questione riguarda i frontalieri lavoratori lombardi in regime transitorio — quelli assunti prima del 2024 — che, a differenza dei “nuovi” frontalieri, non versano contributi sanitari alla Svizzera e sono quindi potenzialmente soggetti a un prelievo da parte della Regione. Una platea consistente nell’area varesina, da sempre prima provincia italiana per numero di frontalieri.
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