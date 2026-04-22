Tassa sulla salute, Artoni: “La mozione regionale è solo un atto di cosmesi politica”

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal consigliere comunale di minoranza a Luino Furio Artoni – anche candidato sindaco con gli Stati generali del centrodestra per Luino – in merito alla mozione approvata dal Consiglio regionale della Lombardia riguardante la tassa sulla salute per i frontalieri.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il 21 aprile, Natale di Roma, una mozione sulla tassa sulla salute per i frontalieri. Applausi. Peccato che la tassa resti. Peccato che i 70.000 lavoratori lombardi che attraversano ogni mattina il confine continuino a pagare. E peccato che la mozione – come ha ammesso candidamente persino chi l’ha presentata – non contenga alcun impegno vincolante a ridurre il prelievo, ma solo un «generico invito». Come invitare un rapinatore a essere gentile mentre svuota il portafoglio. Non diranno fermi tutti è una rapina. Diranno rallentate il passo e dateci gentilmente il portafoglio. Ho già definito questa norma un abominio giuridico. Lo dico perché è la realtà giuridica, fiscale e costituzionale di una misura iniqua, inapplicabile e destabilizzante di accordi bilaterali che abbiamo impiegato trent’anni a costruire.Ma oggi voglio aggiungere qualcosa. Voglio parlare di soldi. Di quelli che ci sono, e di quelli che – ci dicono – non ci sarebbero. Il governo italiano ha stanziato centinaia di milioni di euro per costruire ospedali in Ucraina. L’Unione Europea si prepara a versare miliardi per la ricostruzione di quel Paese. Benissimo. La solidarietà internazionale è un valore. Nessuno lo nega. Però permettetemi una domanda, con tutto il rispetto del caso: mentre costruiamo ospedali a Kyev, i nostri ospedali di confine – Luino in testa – hanno, liste d’attesa da era geologica e pronto soccorso tenuti in piedi da medici e infermieri che speso sacrificano la famiglia e i loro affetti per prestare servizio.. E la soluzione individuata dalla politica è quella di tassare i frontalieriper aumentare gli stipendi degli operatori sanitari di frontiera. Traduco: non abbiamo i soldi per pagare decentemente i nostri medici, ma li abbiamo per finanziare la sanità estera. Non ci sono risorse per le liste d’attesa, ma ci sono per le missioni internazionali. Non si riesce a trattenere un infermiere a Luino con uno stipendio dignitoso, ma si riesce benissimo a trovare i fondi quando si tratta di altri obiettivi.

E nel frattempo – perché il quadro sia completo – apprendiamo di cittadini ucraini che acquistano ville milionarie. Con i nostri soldi. Quelli della solidarietà europea. Quelli che escono dalle tasche dei contribuenti italiani, compresi i frontalieri che già pagano le tasse, già contribuiscono attraverso i ristorni, già finanziano il sistema. Non ci dite che non ci sono i soldi. Ci sono. Decidete solo dove metterli. E sui frontalieri avete deciso di metterci le mani. La mozione approvata ieri in Regione Lombardia è, nella migliore delle ipotesi, un atto di cosmesi politica non si può nemmeno definire un ritocco da chirurgo estetico, perché non c’è nulla di diverso. Hanno aggiunto un po’ di belletto e di cipria.. Nella peggiore, un modo per dire ai frontalieri «ci pensiamo noi» mentre la tassa continua a girare. Il consigliere Zocchi parla di «strumento di riequilibrio capace di generare benefici reali». Peccato che per generare benefici reali si stia attingendo alle tasche di lavoratori reali, con un prelievo reale, su salari reali guadagnati lavorando davvero. Non è riequilibrio. È redistribuzione forzata con una mano sola. E quando dal centrodestra regionale si dice, a chiare lettere, che i frontalieri «sono pochi rispetto ai cittadini lombardi» e che i soldi prelevati «non sono poi molti» – ecco che il velo cade. Settantamila lavoratori non sono un problema politico abbastanza grande. Nel 2020 Italia e Svizzera hanno firmato un accordo fiscale. I frontalieri pagano le tasse nello Stato in cui lavorano. I ristorni compensano i comuni italiani.. Era un sistema equilibrato, costruito con fatica diplomatica. L’Italia lo ha stravolto unilateralmente. La Svizzera ha risposto: prima rifiutando di fornire i dati salariali, poi con mozioni nei cantoni di confine per sospendere i ristorni. Ho scritto mesi fa che stavamo maneggiando una bomba. La bomba non è esplosa. Ma il timer continua a ticchettare, e qualcuno a Milano sta fischiettando come se non sentisse.Ho presentato mozioni al Consiglio Comunale di Luino – primo comune della provincia di Varese a muoversi – e le ho viste approvare. Ho chiesto che Regione Lombardia seguisse l’esempio del Piemonte, che ha avuto il buon senso di non applicare la tassa. Ho organizzato convegni, scritto articoli, portato esperti e parlamentari a ragionare su questo tema davanti ai cittadini. La risposta di Regione Lombardia? Una mozione senza impegni. Un generico invito. Un applauso a se stessa. Il problema reale – la fuga di medici e infermieri verso gli stipendi svizzeri – è reale. Non lo nego. Lo denuncio da anni. Ma la soluzione non è tassare i frontalieri per creare un fondo incentivi che arriva, forse, al 20% dello stipendio. La soluzione è riformare strutturalmente la retribuzione del personale sanitario, tagliare gli sprechi, eliminare le posizioni dirigenziali dorate che pesano sui bilanci senza produrre salute, e investire con serietà nei territori di confine. Costruire ospedali funzionanti. Non ospedali lontani. Pagare i medici di Luino come meritano. Non con i soldi dei frontalieri, ma con quelli che lo Stato trova sempre quando vuole trovarli. Eliminare le liste d’attesa che costringono il cittadino lombardo – quello che non può permettersi la visita privata – ad aspettare mesi per una prestazione a cui ha diritto.

Queste sono le priorità. Non una mozione blanda approvata il 21 aprile, mentre 70.000 lavoratori aspettano ancora di sapere se qualcuno li tutelerà davvero.

La tassa sulla salute va abolita. Non riformata. Non alleggerita. Non monitorata con «costante attenzione». Abolita.

Le norme sbagliate – incostituzionali, inapplicabili, lesive di accordi internazionali – non si correggono con una mozione. Si abrogano. È quello che fa uno Stato serio.

Vado avanti non mi fermo , e non è questione di campagna elettorale è una questione di morale politica ,di grande morale politica. Ma esiste ancora una morale nella politica dei partiti ?