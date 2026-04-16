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Locate Varesino

Teatro e merenda a Locate Varesino con lo spettacolo “Tic Tac – Una nuova orchestra”

Sabato 18 aprile il colelttivo collettivo Tukùur propone uno spettacolo pensato per bambini dai 5 agli 11 anni che unisce musica, ritmo e fantasia. Ingresso gratuito e merenda

Generico 13 Apr 2026
Bambini

18 Aprile 2026

A Locate Varesino sabato 18 aprile è in programma un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra teatro e musica. Alle 15.30, la sala consiliare del Comune ospiterà lo spettacolo “Tic Tac – Una nuova orchestra”, proposta del collettivo Tukùur.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Locate Varesino in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia e con il patrocinio del Comune.

“Tic Tac – Una nuova orchestra” è uno spettacolo teatrale pensato per bambini dai 5 agli 11 anni, della durata di circa 45 minuti. Al centro, una storia che intreccia musica, ritmo e immaginazione, affrontando in modo leggero temi come l’ordine e la libertà.

L’ingresso è libero e al termine dello spettacolo è prevista anche una merenda offerta a tutti i bambini.

Immagine di Pedro ml da Pixabay

16 Aprile 2026
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