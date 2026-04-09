Teatro e solidarietà a Gallarate con lo spettacolo “Forza ragazze, tutte in posa!”

Le luci della ribalta si accendono per una serata che unisce il sorriso all’impegno sociale. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 20.30, il Teatro del Popolo di Gallarate ospiterà lo spettacolo «Forza ragazze, tutte in posa!», una commedia brillante nata dalla collaborazione tra la Nuova Compagnia Anni Verdi e il laboratorio teatrale dell’UATE di Somma Lombardo. L’evento, a ingresso libero, punta a riempire la sala non solo per il valore artistico della proposta, ma anche per sostenere le attività di prevenzione sul territorio.

Una commedia tra ironia e riflessione

La pièce, scritta e diretta da Sabrina Norcini e Laura Galasso, si articola in due atti per una durata totale di circa un’ora e 45 minuti. Lo spettacolo promette di trascinare gli spettatori in un vortice di gag e situazioni ironiche, senza rinunciare a momenti di riflessione, mantenendo quel tono leggero che caratterizza le produzioni legate all’Università degli Adulti e della Terza Età.

Solidarietà per la prevenzione oncologica

Oltre all’aspetto ricreativo, la serata riveste un’importante valenza benefica. Sebbene l’accesso al teatro sia gratuito e aperto a tutti i cittadini, i contributi che verranno raccolti durante l’intervallo o a fine spettacolo saranno interamente devoluti alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale di Varese. I fondi sosterranno direttamente le attività di prevenzione oncologica e i servizi di assistenza che l’associazione garantisce quotidianamente nella nostra provincia.