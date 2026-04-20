Cocquio Trevisago
“Teatro Sotto la Luna” a Cocquio Trevisago: il 25 e 26 aprile in scena due commedie brillanti
Un fine settimana di teatro al SOMS con compagnie lombarde e pubblico protagonista in attesa della finale del Premio Antonio Zanoletti 2026
A Cocquio Trevisago prosegue la rassegna “Teatro Sotto la Luna… anche se piove – Premio Antonio Zanoletti 2026”, che dopo il buon riscontro delle prime serate entra nel vivo con nuovi appuntamenti al Teatro SOMS. Il fine settimana del 25 e 26 aprile porterà sul palco due spettacoli, in attesa della serata finale di maggio.
Il programma del weekend
Sabato 25 aprile alle 21 andrà in scena “Le Prénom (Cena tra amici)” del Gruppo Teatrale GTT Tempo di Carugate, una commedia brillante in cui una cena tra parenti si trasforma in un confronto serrato tra verità scomode e dinamiche familiari.
Domenica 26 aprile, sempre alle 21, sarà la volta de “La luna degli attori” della Compagnia La Lampada di Milano, uno spettacolo comico che racconta con ironia e ritmo la vita dietro le quinte del teatro.
In entrambe le serate il pubblico sarà chiamato a votare per il premio di gradimento.
Verso la finale
La rassegna, promossa da FITA Varese con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, si concluderà domenica 17 maggio alle 21 con la cerimonia di premiazione. Ospite della serata la compagnia Kerkis Teatro Antico di Milano con “Le Troiane” di Euripide, seguita dall’assegnazione dei riconoscimenti.
Informazioni
L’ingresso è previsto con un’offerta minima di 10 euro. È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni.fitavarese@gmail.com.