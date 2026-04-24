“Tecnologia e cura del territorio”: a Ville Ponti la 79esima assemblea di Confagricoltura Varese

L’agricoltura varesina si interroga sul proprio domani e lo fa riunendo i vertici delle istituzioni locali e nazionali. Domenica 26 aprile, la splendida cornice del centro congressi di Ville Ponti a Varese ospiterà la 79esima assemblea annuale di Confagricoltura Varese. Un appuntamento centrale per la vita associativa che, quest’anno, ha scelto uno slogan dal forte valore simbolico: «Il Futuro si semina adesso». L’obiettivo è tracciare una rotta condivisa per un settore che non è solo produzione economica, ma anche presidio fondamentale per la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Un parterre di alto profilo

L’importanza dell’evento è sottolineata dalla partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. Hanno confermato la loro presenza il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ormai ospite fisso dell’assise varesina, il prefetto Salvatore Pasquariello e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Accanto a loro interverranno la vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera Maria Chiara Gadda, il presidente della Provincia Marco Magrini e il sindaco di Varese Davide Galimberti. Un confronto diretto tra chi vive la terra e chi è chiamato a legiferare e governare il territorio.

Il programma della mattinata

I lavori prenderanno il via alle ore 8:00 con la prima convocazione, seguita alle 9:30 dalla seconda convocazione per la parte assembleare strettamente riservata ai soci, dedicata agli adempimenti interni. Il momento clou per la cittadinanza e la stampa scatterà alle ore 10:00 con l’apertura della parte pubblica. Sarà questo lo spazio dedicato al dibattito sulle strategie per rendere le imprese agricole locali sempre più competitive, capaci di coniugare la tradizione con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità richiesta dai mercati moderni.

La visione del presidente Brusa

Il focus dell’assemblea verterà sulla responsabilità delle scelte odierne per garantire la sopravvivenza del comparto domani. «Viviamo un tempo che ci chiede visione, responsabilità e capacità di scegliere – spiega Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese – si semina adesso in tempi difficili e drammatici, se non seminiamo adesso non raccoglieremo domani. Dobbiamo tracciare insieme una rotta, quella di un’agricoltura sempre più tecnologica, sostenibile e competitiva». Per l’associazione, l’agricoltore resta la figura chiave per il mantenimento di boschi, prati e per la coesione sociale delle aree rurali.