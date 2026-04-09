Tempo fino al 25 aprile per le liste elettorali: le istruzioni della Prefettura ai comuni chiamati al voto

Sono dieci i comuni della provincia di Varese chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per le elezioni amministrative. Si tratta di Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno Mombello, Lonate Ceppino, Luino, Masciago Primo, Origgio e Somma Lombardo. Per i comuni che eleggono il sindaco con sistema maggioritario a doppio turno, è previsto un eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

La Prefettura di Varese ha diffuso la circolare con le istruzioni operative per gli uffici comunali, le commissioni elettorali e le forze politiche in vista della tornata elettorale.

Presentazione delle liste: uffici aperti dal 21 al 25 aprile

Per la presentazione delle candidature, gli uffici elettorali dei comuni interessati dovranno restare aperti nei giorni di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orari da comunicare adeguatamente. L’apertura straordinaria è prevista anche venerdì 24 aprile, dalle 8 alle 20, e sabato 25 aprile, dalle 8 alle 12.

Firme digitali per chi non può sottoscrivere

Una novità riguarda gli elettori con gravi impedimenti fisici — non vedenti, amputati delle mani, persone affette da paralisi — e chi si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare: potranno sottoscrivere le liste di candidati con modalità digitali, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale. La stessa possibilità è estesa alla dichiarazione di accettazione della candidatura. Il documento informatico dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti, corredato dalla certificazione medica attestante l’impedimento.

Scrutatori: nomine entro il 4 maggio

La commissione elettorale comunale dovrà procedere alla nomina degli scrutatori tra mercoledì 29 aprile e lunedì 4 maggio 2026, con una pubblica adunanza preannunciata due giorni prima tramite manifesto del sindaco. Gli scrutatori nominati dovranno essere notificati entro sabato 9 maggio. Le eventuali sostituzioni per rinuncia o impedimento andranno comunicate entro 48 ore dalla notifica e la nomina in sostituzione dovrà avvenire non oltre giovedì 21 maggio.

Presidenti di seggio: lista entro il 4 maggio

Il Presidente della Corte d’Appello di Milano dovrà trasmettere a ciascun comune l’elenco dei presidenti di seggio designati entro il 4 maggio 2026.

Tessere elettorali

I comuni sono chiamati a verificare la disponibilità di tessere elettorali in numero sufficiente e a provvedere alla consegna a domicilio per chi ne fosse sprovvisto, con particolare attenzione ai cittadini che compiranno 18 anni entro il 24 maggio. Gli uffici elettorali resteranno aperti venerdì 22 e sabato 23 maggio dalle 9 alle 18, e nei giorni di voto dalle 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì. Richieste integrative di tessere possono essere inoltrate alla Prefettura all’indirizzo elettorale.pref_varese@interno.it.

Voto accessibile

I comuni devono organizzare servizi di trasporto per gli elettori con disabilità e garantire sezioni prive di barriere architettoniche, adeguatamente segnalate. Chi non è in grado di votare autonomamente può farlo con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia. Dal 21 al 23 maggio le Aziende Socio Sanitarie Territoriali dovranno mettere a disposizione medici per il rilascio gratuito delle attestazioni necessarie.