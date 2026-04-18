Tenta la truffa del finto carabiniere a Malnate ma viene arrestato da quelli veri

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri nella mattinata di venerdì 17 aprile a Malnate con l’accusa di tentata truffa aggravata. Il soggetto ha cercato di raggirare un’anziana residente nel centro storico spacciandosi per un militare, ma la vittima ha allertato le forze dell’ordine permettendo l’arresto in flagranza.

Il tentativo di raggiro è avvenuto nella zona vecchia della città. L’anziana è stato contattata telefonicamente da un individuo che, presentandosi come un carabiniere, ha richiesto una somma di denaro con un pretesto. Il truffatore ha spiegato poi che un collega si sarebbe presentato presso la sua abitazione nel giro di pochi minuti per ritirare quanto pattuito.

L’intervento dei militari

Subito dopo aver riagganciato, il cittadino ha contattato il 112 spiegando l’accaduto. I militari della Stazione locale si sono recati immediatamente sul posto, coordinandosi con l’anziano per intercettare il truffatore al momento della consegna. Quando l’uomo si è trovato faccia a faccia con i veri militari che lo hanno arrestato.

L’uomo, un cittadino italiano, è stato bloccato e portato in caserma. L’operazione si è conclusa con l’arresto e la messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, scongiurando il furto ai danni del residente malnatese.