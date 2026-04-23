Tentato borseggio al mercato di Luino: fermata una 55enne

Momenti concitati nella mattinata di ieri, mercoledì 22 aprile, al mercato di Luino affollato di turisti complice la giornata primaverile. Approfittando della grande presenza di persone attorno a un banco di abbigliamento una donna di 55 anni di origine bulgara ha tentato di mettere a segno un borseggio ai danni di una cliente distratta.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna avrebbe utilizzato il classico stratagemma del giubbotto appoggiato sul braccio per coprire i movimenti della mano mentre cercava di sfilare il portafogli dalla borsa della vittima.

Il gesto non è però passato inosservato: una turista svizzera ha notato la scena e ha immediatamente lanciato l’allarme. Provvidenziale il rapido intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Luino, già presente nell’area mercatale per prevenire reati di questo tipo, con il supporto dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Gli agenti sono riusciti a bloccare la presunta borseggiatrice prima che potesse allontanarsi. Il portafogli è stato prontamente restituito alla legittima proprietaria, mentre la donna — già nota alle forze dell’ordine per episodi simili — è stata denunciata alla Procura di Varese.