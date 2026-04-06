Tentato colpo al postamat di Valmorea: artificieri in azione dopo l’esplosione

Tentato assalto nella notte al postamat di Valmorea, in via Roma, durante la Vigilia di Pasqua. Il colpo non è andato a segno.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno cercato di forzare il postamat utilizzando esplosivi artigianali con l’obiettivo di far saltare il forziere. Il tentativo però non è riuscito e i responsabili si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via denaro.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti, mentre nel cuore della notte sono stati chiamati anche i vigili del fuoco che hanno lavorato sullo sportello danneggiato per neutralizzare il rischio di esplosioni, dovuto alla presenza di inneschi con fiammelle ancora attive.

Successivamente sono arrivati anche gli artificieri da Milano, che hanno completato le operazioni per garantire la totale sicurezza del sito.

Ora le indagini sono affidate ai carabinieri, impegnati a risalire agli autori del colpo fallito. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o il passaggio di veicoli nelle ore dell’assalto.