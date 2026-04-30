Tentato omicidio e rapina a colpi di roncola a Marchirolo nei boschi dello spaccio: tutti assolti

Sapevano anche i carabinieri che in quella zona, “Padre Pio”, nei boschi della Valganna entro i confini comunali di Marchirolo, alle pendici del Monte Sette Termini si spacciava, anche pesantemente, soprattutto cocaina ed eroina a basso prezzo, quella che per pochi euro permetteva – e permette, in alcune piazze – uno sballo pericolosissimo perché di bassa qualità. Ma tant’è: i ragazzi in cerca di fare “serata” ci andavano, in questi boschi, specialmente di notte. Ma c’è chi dice “no”, gente che lavora in paese e non vuole casini sotto casa.

E per manifestare il proprio dissenso, la contrarietà a quell’ondata di malaffare si lamenta nella stessa lingua dei pusher, cioè marocchini che nel 2018 avevano colonizzato quell’area, e si becca coltellate, di punta nello stomaco ma non penetrante, e di punta penetrante all’altezza della scapola che per fortuna blocca il colpo, altrimenti pronto a perforare il polmone.

Il ferito si dispera, scappa, chiama un amico che l’aveva poco prima riportato a casa e arrivano i carabinieri che intervengono a pochi minuti da un altro grave fatto di sangue: persone andate nei boschi a comprare, rapinate dei soldi e colpite a roncolate sulla testa.

Per quei fatti erano finiti a processo in quattro: due già giudicati e dichiarati colpevoli anni fa (i fatti si riferiscono al settembre del 2018), mentre rimanevano altri due soggetti da giudicare: uno in contumacia perché mai presente alle udienze, l’altro dietro le sbarre e portato dalla polizia penitenziaria in aula poiché detenuto per altra causa. È stato sentito oggi, giovedì, dal collegio e in un italiano stentato ha spiegato di essere un onesto lavoratore nel settore della vendita al dettaglio di indumenti, al mercato, di essere residente a Rozzano, buon consumatore di droga ma di non conoscere nemmeno il luogo in cui la Procura gli contestava i fatti. «Ero stato a casa di mio cugino una settimana, a Luino, ma a Marchirolo mai».

Un racconto certamente lacunoso ma che è risultato bastevole a comprendere la difficoltà di giungere a una prova e addirittura ad escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, profili di colpevolezza. La pm Claudia Maria Contini ha chiesto l’assoluzione per tutti i capi di imputazione che partivano appunto dal tentato omicidio per toccare anche il porto abusivo d’arma, la rapina e il possesso di droga (peraltro “parlata” in quanto dalle indagini non venne trovato nulla). La richiesta di assoluzione è stata naturalmente mutuata dai difensori, avvocati Marco Natola ed Armando Simonati.

Al netto delle considerazioni giuridiche legate all’esito del processo emergono fatti importanti rispetto alla ricostruzione offerta in aula: il ferito, residente in paese, persona onesta che ha avuto il coraggio di redarguire i pusher beccandosi una coltellata e rischiando la vita, non si è costituito parte civile e non è riiuscitop a riconoscere compiutamente i responsabili del suo ferimento.

Inoltre una delle affermazioni lette in aula dalla pm lascia sconcerto rispetto alle modalità di controllo del territorio dei pusher: la persona offesa, dopo aver sgridato i connazionali, ha ricevuto una risposta sconcertante: oltre alla certezza di venire accoltellato, anche quella di poter spacciare nei boschi «perché i proprietari lo sanno e non ci dicono niente».

Si ripropone il tema legato al controllo di alcune aree interessate dallo spaccio, già al centro di numerose inchieste della polizia giudiziaria.