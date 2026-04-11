“Tessitura di pace”: a Cardano al Campo il flash mob delle donne contro la guerra

Il selciato di piazza Mazzini, a Cardano al Campo, si trasformerà domani in un laboratorio di resistenza pacifica. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile alle ore 16, quando prenderà il via il flash mob inserito nel progetto nazionale “10, 100, 1000 Piazze di Donne per la Pace”. L’iniziativa vede protagoniste la Casa delle Donne “Anna Andriulo” di Gallarate e l’Associazione Culturale Laura Prati di Cardano al Campo, affiancate da diverse altre realtà associative gallaratesi che hanno scelto di convergere in un’unica, grande mobilitazione territoriale.

Al centro della manifestazione c’è il concetto della cura contrapposto alla logica del riarmo. Le partecipanti porteranno in piazza scampoli di tessuto, fili colorati e riflessioni scritte per dare vita a una composizione collettiva che richiama la pratica antica e sapiente del tessere. Non si tratta di un semplice esercizio manuale, ma di un gesto politico che intende esaltare la responsabilità verso il mondo e la capacità di riparare ciò che la violenza distrugge. Ogni frammento che verrà intrecciato in piazza racconterà un desiderio di giustizia e la volontà di non rassegnarsi a un futuro consegnato alle logiche belliche.

Questo secondo appuntamento nasce da un dibattito profondo che coinvolge da mesi il mondo femminista e femminile, oggi più che mai scosso dall’attualità dei conflitti internazionali. L’obiettivo è quello di creare grandi “arazzi” che testimonino l’unità delle donne nel chiedere percorsi di pace alternativi alla forza militare. L’evento di domani rappresenta inoltre una tappa fondamentale di un percorso più ampio che non si esaurisce entro i confini locali. I lavori realizzati durante il pomeriggio a Cardano al Campo verranno infatti raccolti e portati a Roma, dove confluiranno nella grande manifestazione nazionale per la pace prevista per il prossimo 21 giugno 2026.