Testimoni e telecamere inchiodano Del Grande all’accusa di rapina aggravata

Hanno sentito la vittima, alcuni testimoni, poi la visione delle telecamere puntate sull’ingresso del cimitero e dove era parcheggiata la fiat 500 bianca della signora di 69 anni finita in ospedale perché rapinata – è l’accusa – da Elia del Grande in fuga.

Chissà dov’era diretto, fermato proprio in quella striscia di terra fra i due laghi che prende forma del lungo rettilineo della via dei Martiri, la provinciale che segue la riva del lago e lambisce pure il centro paese di Varano Borghi.

Doveva muoversi con rapidità, non a piedi, mezzi pubblici da evitare, quindi quella donna che stava sulla tomba del marito da poco scomparso era la preda ideale per appropriersi di un mezzo con cui muoversi.

E così è stato. «I militari», fanno sapere dal comando dell’Arma di Varese, «grazie al sopralluogo eseguito, all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza ed all’escussione della vittima e di alcune persone informate hanno acquisito gli elementi necessari che hanno condotto all’esecuzione del fermo di indiziato di delitto».

L’indagato, detenuto nel carcere di Varese, nei prossimi giorni comparirà davanti al Giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida: nella mattinata odierna la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha avanzato al Gip la richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate.

Oltre a rispondere di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, Elia Del Grande è gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commesse ai danni della 69enne di Sesto Calende proprietaria della Fiat 500 a bordo della quale il fuggitivo è stato individuato ieri pomeriggio a Varano Borghi.