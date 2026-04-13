«Ti porto via da me», a Vedano Olona una riflessione sull’ingresso in RSA con la Fondazione Poretti Magnani
Sabato 18 aprile in sala consiliare una mattinata di approfondimento e confronto nell'ambito della Welfare Week 2026
Una riflessione sul delicato passaggio dell’ingresso in RSA e sul ruolo delle famiglie: è questo il tema al centro dell’incontro “Ti porto via da me. Il paradosso di chi affida chi ama”, in programma sabato 18 aprile a Vedano Olona, nell’ambito della Welfare Week 2026.
L’evento, promosso dalla Fondazione Poretti Magnani, si terrà nella sala consiliare di piazza San Rocco e si propone come un momento di confronto aperto su uno dei passaggi più complessi nella vita di molte famiglie.
L’incontro affronterà il cambiamento che coinvolge non solo la persona anziana che entra in una struttura residenziale, ma anche chi resta: familiari, caregiver e rete affettiva.
Al centro della riflessione ci sarà proprio il “paradosso” evocato dal titolo: affidare a terzi una persona cara, una scelta spesso necessaria ma carica di implicazioni emotive e pratiche.
L’obiettivo è offrire strumenti di comprensione e accompagnamento, mettendo in luce le difficoltà ma anche le possibilità di costruire una nuova quotidianità.
Il programma della mattinata
La giornata prenderà il via alle 9.30 con accoglienza e registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali alle 10.
Alle 10.15 è previsto uno spazio di riflessione dal titolo «Costruire una nuova quotidianità», mentre alle 11 sarà possibile visitare uno stand dei servizi con dimostrazioni e momenti di confronto diretto.
La mattinata si concluderà con un aperitivo offerto dalla fondazione.
L’iniziativa si inserisce nel calendario della Welfare Week 2026, che coinvolge il territorio con incontri dedicati ai temi sociali e ai servizi alla persona.
L’evento è gratuito, con iscrizione richiesta, ed è rivolto a cittadini, operatori e a tutte le persone interessate ad approfondire il tema dell’accompagnamento dell’anziano e della sua rete familiare. Per iscriversi chiamare il numero 0332 400683 o scrivere una mail a educatori@porettimagnani.it
E’ partita la Welfare Week del Distretto di Tradate: coinvolti otto Comuni e 90 realtà del territorio
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