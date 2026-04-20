“Ti regalo un sorriso”: a Varese un omaggio musicale all’anima di Mia Martini

Una serata per riscoprire l’intensità e la poesia di una delle più grandi interpreti della musica italiana. Venerdì 24 aprile, alle ore 21.00, lo spazio Carrozze HUB (via Reati 5) ospiterà lo spettacolo “Ti regalo un sorriso”, un sentito omaggio a Mia Martini.

A dar voce alle emozioni e al repertorio senza tempo di Mimì sarà Rossella Bellantuono, accompagnata da una formazione di musicisti di alto livello. L’appuntamento, inserito nella programmazione curata da Centro Gulliver e Amici del Jazz Club Varese, non sarà solo un concerto, ma un viaggio narrativo grazie alle introduzioni ai brani e alla consulenza artistica curata dall’attrice Alessandra Faiella.

La formazione sul palco

Il progetto musicale vede la partecipazione di:

Rossella Bellantuono: voce

Romeo Velluto: chitarre

Alessandro Carlà: pianoforte e tastiere

Agu’ Marson: basso

Alessio Turconi: batteria e percussioni

Un HUB di cultura e inclusione

L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Carrozze HUB, lo spazio “liberi di creare” gestito dal Centro Gulliver, che si conferma punto di riferimento per eventi culturali capaci di unire intrattenimento di qualità e valore sociale. La serata è dedicata alla memoria di Renato Bertossi, figura storica del jazz varesino.

Come partecipare

Il biglietto per il posto unico ha un costo di 12 euro. Per assicurarsi un posto in sala è possibile procedere all’acquisto online o richiedere informazioni tramite i canali ufficiali.

INFO E PRENOTAZIONI:

Email: carrozzehub@gulliver-va.it

Quando: Venerdì 24 aprile, ore 21.00

Dove: Carrozze HUB, Varese