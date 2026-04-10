Tinella Bio Park: giovedì 16 aprile la presentazione del nuovo polo ittico e didattico di Gavirate
L'opera annunciata nel 2023 è entrata nella fase della cantierizzazione. Nel corso della serata verrà spiegato il centro di riferimento per il ripopolamento della fauna ittica autoctona del Lago di Varese
L’incubatoio di Groppello sta per diventare realtà. Il Comune di Gavirate, insieme alle associazioni Viviamo il Lago di Varese e CCS, invita la cittadinanza alla serata di presentazione del progetto Tinella Bio Park, giovedì 16 aprile alle 20.45 in Sala Consiliare.
Il progetto era stato annunciato nel 2023 e prevedeva uno stanziamento da parte di Regione Lombardia di circa 220.000 euro. L’opera è ora alla fase di cantierizzazione e i lavori sono già avviati.
L’iniziativa punta a fare dell’area di Groppello il centro di riferimento per il ripopolamento della fauna ittica autoctona del Lago di Varese e per la formazione delle nuove generazioni. Due gli incubatoi previsti: uno in costruzione, destinato alla produzione di uova da fattrici prelevate direttamente dal lago, e uno naturale, posizionato nel lago stesso e monitorabile attraverso videocamere.
Le specie che verranno reintrodotte sono quelle autoctone: lucci, tinche, persico reale, triotti, alborelle e scardola.
La componente didattica è parte integrante del progetto: un’aula presso il parco di Groppello e uno spazio ricettivo presso l’incubatoio saranno collegati da un sentiero natura già dotato di cartellonistica. Qui i visitatori, e in particolare le scolaresche, potranno scoprire da vicino come nascono i pesci e come funziona l’ecosistema lacustre. Al progetto parteciperanno anche Marevivo e Ama&Vivi Plastic Free.
«L’incubatoio di Groppello diventerà il cuore della formazione delle future generazioni – sottolinea il sindaco Massimo Parola – che potranno fare un’esperienza didattica immersa nell’ecosistema di cui impareranno a prendersi cura.»
La serata è aperta a tutta la cittadinanza.
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