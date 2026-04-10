Tinella Bio Park: giovedì 16 aprile la presentazione del nuovo polo ittico e didattico di Gavirate

L’incubatoio di Groppello sta per diventare realtà. Il Comune di Gavirate, insieme alle associazioni Viviamo il Lago di Varese e CCS, invita la cittadinanza alla serata di presentazione del progetto Tinella Bio Park, giovedì 16 aprile alle 20.45 in Sala Consiliare.

Il progetto era stato annunciato nel 2023 e prevedeva uno stanziamento da parte di Regione Lombardia di circa 220.000 euro. L’opera è ora alla fase di cantierizzazione e i lavori sono già avviati.

L’iniziativa punta a fare dell’area di Groppello il centro di riferimento per il ripopolamento della fauna ittica autoctona del Lago di Varese e per la formazione delle nuove generazioni. Due gli incubatoi previsti: uno in costruzione, destinato alla produzione di uova da fattrici prelevate direttamente dal lago, e uno naturale, posizionato nel lago stesso e monitorabile attraverso videocamere.

Le specie che verranno reintrodotte sono quelle autoctone: lucci, tinche, persico reale, triotti, alborelle e scardola.

La componente didattica è parte integrante del progetto: un’aula presso il parco di Groppello e uno spazio ricettivo presso l’incubatoio saranno collegati da un sentiero natura già dotato di cartellonistica. Qui i visitatori, e in particolare le scolaresche, potranno scoprire da vicino come nascono i pesci e come funziona l’ecosistema lacustre. Al progetto parteciperanno anche Marevivo e Ama&Vivi Plastic Free.

«L’incubatoio di Groppello diventerà il cuore della formazione delle future generazioni – sottolinea il sindaco Massimo Parola – che potranno fare un’esperienza didattica immersa nell’ecosistema di cui impareranno a prendersi cura.»

La serata è aperta a tutta la cittadinanza.