“Tiremm innanz” al MIV di Varese il documentario su Ernesto Masina
Sabato 11 aprile la presentazione di "Tiremm Innanz", film del nipote Sergio Mugliari. Primo appuntamento di un ciclo dedicato a figure varesine poco conosciute
Sabato 11 aprile alle 10:30 al Multisala Cinema Impero di Varese (via Bernascone 13) verrà proiettato “Tiremm Innanz“, documentario dedicato allo scrittore varesino Ernesto Masina. Il film, della durata di circa quaranta minuti, è stato realizzato dal nipote Sergio Mugliari e racconta la storia personale di Masina attraverso il suo rapporto con la scrittura.
Al termine della proiezione è previsto un incontro con il protagonista del film. L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.
La proiezione, in collaborazione con La Varese Nascosta, è il primo appuntamento di un ciclo di incontri che intende far conoscere al pubblico varesino una serie di personaggi viventi che hanno dato o stanno dando lustro alla città.
Il progetto prevede la realizzazione di brevi documentari dedicati a ciascuna figura, che verranno presentati nei prossimi mesi sempre al MIV con la formula della proiezione seguita dall’incontro con il protagonista.
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