Tiscali Notizie chiude dopo 26 anni: l’addio di una delle redazioni che ha fatto la storia del web italiano

Con un editoriale firmato dal direttore Stefano Loffredo, Tiscali Notizie ha pubblicato il suo ultimo articolo. Una chiusura che non riguarda solo una testata, ma un pezzo della memoria collettiva dell’informazione digitale italiana.

«Ventisei anni non sono solo un numero», scrive Loffredo. Sono milioni di letture, migliaia di articoli, notti davanti a uno schermo mentre il paese dormiva. Una redazione nata quando Internet in Italia era ancora una frontiera, quando fare informazione online sembrava a molti poco più di un esperimento.

Dalle homepage ai social: una storia che attraversa il web

Tiscali Notizie nasce alla fine degli anni Novanta, in un’Italia in cui le connessioni passavano attraverso modem a 56k e quasi nessun quotidiano aveva una struttura online degna di questo nome. L’intuizione di Renato Soru, fondatore di Tiscali, fu semplice e rivoluzionaria insieme: non bastava offrire l’accesso gratuito a Internet, serviva qualcosa che tenesse gli utenti dentro il portale ogni giorno. La risposta fu una homepage ricca di notizie fresche, integrata con posta elettronica, meteo e servizi digitali, sul modello dei grandi portali americani come Yahoo! e MSN.

In quell’epoca, prima che i motori di ricerca diventassero dominanti e prima ancora che esistessero i social network, la homepage del provider era la porta d’ingresso alla Rete. Questo garantì a Tiscali Notizie un flusso costante di lettori e un vantaggio competitivo enorme rispetto alle testate nate solo come siti giornalistici. È anche per questo che la testata è sopravvissuta per oltre due decenni, attraversando trasformazioni profonde del web.

Una scuola di giornalismo digitale

Nei primi anni Duemila Tiscali Notizie fu, scrive Loffredo, «una vera scuola di giornalismo digitale». Notizie veloci e aggiornate grazie all’integrazione con le agenzie di stampa, struttura dei contenuti pensata per il web quando nessuno parlava ancora di SEO. Un modello che altre grandi piattaforme italiane, come Libero e Virgilio, avrebbero poi replicato.

Tra quelle pagine sono passate intere generazioni di cronisti, redattori e web editor. Molti di loro hanno poi portato quella formazione in altre grandi redazioni nazionali, facendo di Tiscali Notizie qualcosa di più di un giornale: un laboratorio del giornalismo online italiano.

L’editoriale nomina uno per uno i giornalisti della redazione, i direttori che si sono avvicendati nel tempo, Fabrizio Meli, Giovanni Valentini e Giuseppe Caporale, e i collaboratori tecnici che hanno lavorato «dietro le quinte spesso senza visibilità». L’ultimo pensiero va ai lettori: «Un giornale esiste solo se qualcuno decide di leggerlo. In questi ventisei anni siete stati milioni, e siete stati la vera ragione per cui tutto questo ha avuto senso.»

L’archivio a rischio: una questione aperta

La chiusura, però, non è solo una questione di redazione. Lo sottolinea con forza il giornalista Mario Tedeschini Lalli, commentando l’addio su Facebook: «Che succede ora dell’immenso archivio di 26 anni di giornalismo? Qualche istituzione pubblica può farsene carico o, almeno per il momento, bloccare ogni possibile balzana idea dei nuovi proprietari di Tiscali di cancellare tutto, fare un “hard reset” di tanta Storia?»

Un interrogativo concreto e urgente. Tedeschini Lalli ricorda anche il ruolo storico di Cagliari e della Sardegna come «fucina di idee, progetti, imprenditori e giornalisti visionari che hanno fatto la storia del web in Italia», e si chiede se qualcuno, da quelle parti, sia ancora disposto a farsene custode.

Nel frattempo, come segnala lo stesso Tedeschini Lalli in aggiornamento, l’articolo di addio è già stato de-linkato: è rimasto accessibile solo grazie alla Wayback Machine, l’archivio della memoria digitale. Un’ironia amara, per una testata che la memoria digitale l’ha costruita per un quarto di secolo.

L’articolo completo nel post su Facebook