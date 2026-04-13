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Titolo di campione regionale per il 15enne Daniel O’Sullivan del team varesino Oxygen Triathlon

Gara con circa 500 partecipanti da tutto il Nord-Ovest sulla distanza corsa-bici-corsa valida per il titolo lombardo

Triathlon - Daniel O' Sullivan

Un giovane talento del triathlon varesino sul gradino più alto del podio. Daniel O’Sullivan, 15 anni, atleta del team Oxygen Triathlon, ha conquistato il titolo di Campione regionale di duathlon nella categoria Youth A durante la gara disputata ieri, domenica 12 aprile, a Vigevano.

Il risultato è arrivato al termine del 15° Duathlon Città di Vigevano, manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 500 giovani atleti provenienti da tutto il Nord-Ovest e che ha assegnato i titoli lombardi sulla distanza di 2,5 chilometri di corsa, 7,2 chilometri in bicicletta e un ultimo chilometro di corsa.

Una gara sempre in testa

O’Sullivan ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, guidando la competizione sin dalla frazione iniziale di corsa, dove è riuscito a fare la selezione nel gruppo dei partecipanti.

Nel tratto in bicicletta sono rimasti in cinque al comando, ma è stato nella frazione finale che il giovane atleta ha fatto la differenza, allungando sugli avversari e conquistando la vittoria.

Soddisfazione per il team

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’Oxygen Triathlon, società varesina che punta con decisione sul settore giovanile.

Il titolo regionale conferma il lavoro svolto dagli allenatori, impegnati nella crescita sportiva dei giovani atleti e nella valorizzazione dei talenti emergenti.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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