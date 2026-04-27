Torna la pioggia: instabilità con rovesci e temperature massime in calo di 5 gradi
L'anticiclone si ritira verso l'Atlantico e una depressione si abbassa dalle Isole Britanniche al Golfo di Biscaglia. Instabilità in aumento in area collinare e pedemontana. Dalla notte fenomeni deboli
Graduale diminuzione della pressione atmosferica. L’anticiclone si ritira verso l’Atlantico e una depressione si abbassa dalle Isole Britanniche al Golfo di Biscaglia. Instabilità in aumento in area collinare e pedemontana a partire da questo pomeriggio con fenomeni deboli nella notte e più intensi domani mattina. Le temperature massime si abbasseranno di circa 5°. Così annuncia il Centro geofisico Prealpino per la settimana che inizia oggi.
Oggi la giornata inizia soleggiata con nuvolosità cumuliforme nelle ore più calde. Locali rovesci nel pomeriggio e in serata in area collinare e pedemontana. Non escluso qualche temporale.
Martedì sarà nuvoloso soprattutto al mattino con piogge e rovesci diffusi tra Valtellina, Orobie e Nord Garda. Previsti otto millimetri di pioggia. Neve sulle Alpi oltre 2300m. Spesso asciutto con qualche schiarita soleggiata nel pomeriggio. Temperature massime in calo a 15.
Mercoledì: nuvolosità estesa al mattino e nel primo pomeriggio con rovesci. Poi asciutto e prime schiarite. Temperature massime in lieve aumento con le massime che tornato attorno ai 20 gradi.
Evoluzione a partire da giovedì: dapprima nuvoloso e poi via via soleggiato. Venerdì soleggiato e le massime attorno ai 22 gradi
Per il weekend le previsioni annunciano tempo stabile e caldo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.