Torna “Puliamo Vergiate”: domenica 12 aprile cittadini al lavoro per l’ambiente
Il ritrovo è fissato in piazza Baj, dove si svolgeranno le iscrizioni e la consegna del materiale necessario per la raccolta
Domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9.00, torna a Vergiate l’appuntamento con “Puliamo Vergiate”, l’iniziativa dedicata alla cura del territorio e alla sensibilizzazione ambientale, rivolta ad adulti e bambini (foto d’archivio).
Il ritrovo è fissato in piazza Baj, dove si svolgeranno le iscrizioni e la consegna del materiale necessario per la raccolta. I partecipanti saranno poi suddivisi in squadre e impegnati nella pulizia del paese e delle aree verdi boschive, in un’azione concreta di tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Accanto alla giornata principale, il progetto prevede anche un momento intergenerazionale durante la settimana: i bambini e le bambine del CAG di Corgeno incontreranno gli anziani dell’RSA per realizzare insieme giochi di un tempo utilizzando materiali di riciclo, unendo educazione ambientale e memoria condivisa.
L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio: Parco Ticino, Comune di Vergiate, Green School Varese, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vergiate, Circolo Laudato Si’, Legambiente, L’Aquilone e Plastic Free.
Un’occasione aperta a tutta la comunità per prendersi cura del proprio paese e rafforzare il senso di responsabilità collettiva verso l’ambiente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.