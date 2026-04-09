Torna “Puliamo Vergiate”: domenica 12 aprile cittadini al lavoro per l’ambiente

Domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9.00, torna a Vergiate l’appuntamento con “Puliamo Vergiate”, l’iniziativa dedicata alla cura del territorio e alla sensibilizzazione ambientale, rivolta ad adulti e bambini (foto d’archivio).

Il ritrovo è fissato in piazza Baj, dove si svolgeranno le iscrizioni e la consegna del materiale necessario per la raccolta. I partecipanti saranno poi suddivisi in squadre e impegnati nella pulizia del paese e delle aree verdi boschive, in un’azione concreta di tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Accanto alla giornata principale, il progetto prevede anche un momento intergenerazionale durante la settimana: i bambini e le bambine del CAG di Corgeno incontreranno gli anziani dell’RSA per realizzare insieme giochi di un tempo utilizzando materiali di riciclo, unendo educazione ambientale e memoria condivisa.

L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio: Parco Ticino, Comune di Vergiate, Green School Varese, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vergiate, Circolo Laudato Si’, Legambiente, L’Aquilone e Plastic Free.

Un’occasione aperta a tutta la comunità per prendersi cura del proprio paese e rafforzare il senso di responsabilità collettiva verso l’ambiente.