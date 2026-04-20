Torna “Una corsa per Andrea”: a Jerago si corre per sostenere i bambini malati di leucemia

Lo sport che si fa motore di solidarietà. Torna l’appuntamento con “Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”, la manifestazione podistica solidale che giunge quest’anno alla sua nona edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio, con partenza alle ore 10:30 presso il Parco Onetto di via Onetto a Jerago con Orago.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Insieme ad Andrea si può ETS in collaborazione con il Comune e le realtà del territorio, nasce con un obiettivo nobile: raccogliere fondi per portare gioia e sostegno ai bambini malati di leucemia, trasformando il ricordo di Andrea in un gesto di speranza concreto.

Il programma e il percorso

La manifestazione prevede una corsa o camminata di 5 km, aperta a tutti: dagli atleti esperti alle famiglie con bambini. Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 9:00 per le iscrizioni in loco (che chiuderanno alle 10:20), seguite dallo start ufficiale.

Oltre alla competizione, la giornata si preannuncia come una vera festa di comunità. Saranno presenti “inviti speciali” come Scodinzoland, AVIS e la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, con attività dedicate ai più piccoli come il laboratorio del “sasso magico”. La manifestazione proseguirà poi con la Festa di Primavera.

Premi e iscrizioni

Al termine della corsa sono previste diverse premiazioni per celebrare la partecipazione collettiva:

La scuola più numerosa

Il gruppo più numeroso

La famiglia più numerosa

Medaglia di partecipazione per tutti i bambini presenti.

La quota di iscrizione è di 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini (3-10 anni) e 5 euro per i gruppi scolastici. Il contributo comprende la pettorina, un gadget dell’associazione, l’assicurazione e un buono per un piatto di pasta offerto dalla Pro Loco.

Come partecipare

Per agevolare l’organizzazione e garantire la massima diffusione, è possibile iscriversi in modo semplice e veloce anche online visitando il sito ufficiale:

www.insiemeadandreasipuo.org

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero WhatsApp 346 3592361 o l’indirizzo email info@insiemeadandreasipuo.org. “Un piccolo gesto può fare una grande differenza”, ricordano gli organizzatori, invitando tutta la cittadinanza a partecipare numerosa.