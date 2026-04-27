Tra Comune di Varese e Asst Sette Laghi un tavolo tecnico per risolvere il problema dei parcheggi

Un tavolo tecnico tra Comune di Varese e Asst Sette Laghi per affrontare vil problema dei parcheggi destinati ai lavoratori dell’azienda ospedaliera. Domani, martedì 28 aprile, le parti si troveranno per affrontare le criticità concentrate in tre punti principali: l’ospedale di Circolo, il Del Ponte e la Casa di Comunità di Viale Monte Rosa.

Il problema emerge ripetutamente nei diversi poli sanitari. Due anni fa, la battaglia dei sindacati confederali con raccolta di firme aveva portato azienda ospedaliera e Comune di Varese a rivedere il piano parcheggi della zona. Si arrivò a destinare il multipiano di via Guicciardini ( a esclusione di non piano rimasto per gli utenti esterni) ai lavoratori mentre il Comune aprì ulteriori 100 posti auto attorno alla nuova RSA e in via Merini. Un multi piano è disponibile anche vicino al Del Ponte e il problema sono i posti riservati ai dipendenti e il costo dell’abbonamento calmierato.

La Fials dal 2016 richiama l’attenzione sul problema, soprattutto all’ospedale del Ponte. Per questo il sindacato saluta con favore la disponibilità del Comune ad aprire un confronto istituzionale, auspicando che dal tavolo di domani emergano «proposte concrete e immediatamente attuabili, pur nella consapevolezza della complessità del tema, in grado di dare risposte tangibili ai lavoratori della ASST Sette Laghi».

Le assunzioni: 101 infermieri, ma più della metà sono stabilizzazioni

Sul fronte del personale, la Fials accoglie positivamente le recenti delibere di assunzione dell’ASST Sette Laghi. I numeri sono rilevanti: 101 infermieri, 20 tecnici sanitari di radiologia medica, 10 ostetriche e 25 unità di personale amministrativo. Tuttavia il sindacato precisa che, nel computo dei 101 infermieri, più della metà sono stabilizzazioni di personale già in servizio e non nuovi ingressi netti, il che ridimensiona l’impatto reale sull’organico disponibile: « Sono circa 250 gli infermieri che mancano all’organico completo – spiega il delegato Fials Francesco Tucci – sappiamo però che il problema è strutturale e che l’azienda vai sta muovendo su più piani, anche con incentivi di welfare, per colmare il divario».

La fuga verso la Svizzera e gli incentivi di confine

Ad aggravare il quadro è il fenomeno della fuga di personale dalle strutture pubbliche verso realtà più attrattive, prima fra tutte la Svizzera, dove le condizioni economiche e organizzative risultano nettamente più vantaggiose. Per invertire questa tendenza, la Fials giudica favorevolmente la posizione di Regione Lombardia di introdurre incentivi economici per il personale sanitario delle aree di confine, con incrementi stimati tra i 5.000 e i 10.000 euro annui. Il sindacato auspica che tali incentivi vengano estesi non solo a medici e infermieri, ma anche agli altri professionisti sanitari.

La misura, che rientra nel quadro normativo nazionale già definito dalla legge 213 del 2023, viene considerata utile ma non risolutiva: «da sola – avverte la Fials – non può arginare una fuga di professionisti che rischia di compromettere seriamente la tenuta del sistema sanitario pubblico».