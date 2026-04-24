Tra i (pochi) odg approvati nel segreto sicurezza anche quello del varesino Antonio Ferrara

Tra i 142 ordini del giorno presentati sul Decreto Sicurezza A.C. 2886, appena approvato, si contano sulle dita di una mano quelli accolti dal Governo. Tra questi c’è l’Ordine del Giorno n. 92, a firma del deputato varesino Antonio Ferrara del Movimento 5 Stelle, dedicato alla tutela delle piccole e medie imprese che operano nella vendita online.

L’ODG riguarda le nuove norme sulla vendita web di strumenti da taglio, che prevedono la verifica della maggiore età degli acquirenti. «Il principio della tutela dei minori è condivisibile – dichiara Ferrara – ma la norma, così come costruita, rischiava di scaricare sulle PMI obblighi tecnologici costosi, invasivi e difficili da applicare, favorendo di fatto le grandi piattaforme già attrezzate».

L’ordine del giorno impegna il Governo, per quello che vale questo strumento parlamentare, ad accompagnare l’attuazione della norma con modalità di verifica dell’età standardizzate, accessibili, non invasive e a basso impatto economico, così da non penalizzare le imprese italiane che lavorano nell’e-commerce.

«È il solito paradosso della maggioranza – aggiunge Ferrara – predicano ‘lasciamo lavorare le imprese’, poi scrivono norme che rischiano di complicare la vita proprio alle piccole imprese italiane. Se non ce ne fossimo accorti, avrebbero confezionato l’ennesimo regalo ai grandi marketplace».

Ferrara ribadisce il voto contrario del M5S al decreto nel suo complesso, definito “repressivo, confuso e propagandistico”: «Questo DL non dà più sicurezza ai cittadini: aumenta pene, divieti e poteri discrezionali, ma non mette risorse vere sulle strade, non assume personale, non affronta le cause dell’insicurezza. Anzi, introduce misure gravi come il fermo preventivo, l’ampliamento dei Daspo urbani e interventi che rischiano di comprimere il diritto di difesa».

«In un provvedimento pieno di criticità – conclude Ferrara – abbiamo ottenuto almeno un correttivo utile per il tessuto produttivo, anche varesino. Ma il giudizio politico resta netto: difendere la sicurezza non può significare mettere un cappio burocratico al collo di chi lavora online, né restringere diritti e libertà dei cittadini. Serve buon senso, non propaganda».