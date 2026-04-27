Tra meraviglia e sicurezza: le grandi avventure dei piccoli della scuola dell’infanzia di Maddalena a Somma

C’è un luogo dove la magia della solidarietà incontra l’importanza dell’imparare a prendersi cura degli altri: è la Scuola dell’Infanzia di Maddalena (frazione di Somma Lombardo). I bambini sono stati protagonisti di due iniziative straordinarie che hanno portato tra i banchi di scuola sorrisi, stupore e preziose lezioni di vita.

Il tocco magico di “Claun il Pimpa”

L’istituto ha avuto il privilegio di ospitare un ospite d’eccezione: Marco Rodari, conosciuto in tutto il mondo come Claun il Pimpa. Con il suo inconfondibile naso rosso e i suoi giochi di prestigio, Rodari non ha solo messo in scena uno spettacolo; ha portato con sé il valore della “meraviglia”.

Rodari, noto per il suo impegno costante nelle zone di guerra per “far sorridere il cielo” dove cadono le bombe, ha saputo incantare i piccoli alunni di Maddalena, spiegando attraverso la magia e il sorriso quanto sia fondamentale conservare la capacità di stupirsi e di donare gioia al prossimo. Uno spettacolo finalizzato non solo al divertimento, ma alla costruzione di una cultura della pace e dell’empatia sin dalla tenera età.

“Progetto 112”: piccoli soccorritori crescono

Ma le attività non si sono fermate al mondo della fantasia. La scuola ha infatti attivato il “Progetto 112”, un percorso di educazione civica e sicurezza che ha visto la partecipazione attiva dei soccorritori e della Croce Rossa.

Il momento più emozionante è stato senza dubbio l’arrivo dell’ambulanza nel cortile della scuola. I bambini hanno potuto: esplorare il mezzo: salire a bordo e scoprire tutti gli strumenti che i soccorritori usano per aiutare chi sta male; vincere la paura: trasformare un mezzo spesso associato all’emergenza in un “amico” che corre in soccorso; imparare il Numero Unico: memorizzare il 112 e capire quando e come chiamare aiuto in modo consapevole.

«Vedere i bambini passare dallo stupore dei giochi del Pimpa all’attenzione quasi solenne davanti all’ambulanza è stata un’emozione forte – commentano le insegnanti – Queste iniziative dimostrano che si può imparare l’importanza del volontariato e del soccorso anche giocando, crescendo come cittadini attenti e sensibili».

Ancora una volta, la scuola di Maddalena si conferma un punto di riferimento per il territorio, capace di offrire ai propri piccoli alunni esperienze che vanno ben oltre le mura della classe, preparando il terreno per gli adulti consapevoli di domani.