Tra Morosolo e Cimbro il ponte è un libro: la maestra-scrittrice Angela Azzoni incontra gli alunni
Dialogo vivace alla primaria "K. Wojtyla" dove la classe quinta ha ospitato l'autrice di "Lucy e il Lupo". Un laboratorio di lettura e scrittura creativa per scoprire i segreti del mestiere
Cosa succede quando una maestra che scrive libri incontra una classe di giovani lettori affamati di storie? Ne nasce un dialogo vivace e ricco di ispirazione, come quello avvenuto martedì 14 aprile presso la scuola primaria “K. Wojtyla” di Cimbro.
Gli alunni della classe quinta, guidati dalla docente Roberta Gelormini, hanno accolto una “collega” d’eccezione: Angela Azzoni, insegnante presso la primaria “A. Manzoni” di Morosolo, che per l’occasione ha vestito i panni di scrittrice. L’incontro, inserito in un progetto dedicato alla lettura e alla scrittura creativa, ha trasformato l’aula in un vero e proprio laboratorio letterario.
I segreti di “Lucy e il Lupo”
Angela Azzoni ha risposto alle domande dei ragazzi che, a 10 e 11 anni, hanno dimostrato una curiosità sorprendente. Al centro dell’attenzione il suo libro “Lucy e il Lupo”, una storia che ha saputo toccare le corde emotive degli alunni, spingendoli a indagare i segreti del “mestiere” di scrivere.
“Perché proprio il lupo?”, “Come si capisce quando una storia è finita?”, “È più difficile fare la maestra o la scrittrice?”: sono solo alcune delle curiosità poste dai ragazzi, che hanno esplorato il processo creativo che porta un’idea a diventare un volume stampato.
La forza del testo e la rete tra scuole
“I bambini hanno una capacità innata di leggere tra le righe e di cogliere la forza dei testi” ha commentato l’autrice al termine dell’incontro. “Incontrare questi ragazzi mi ha confermato, ancora una volta, che la lettura è il viaggio più bello che si possa intraprendere”.
L’iniziativa ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi plessi del territorio, dimostrando come la passione per le parole possa diventare un ponte ideale tra realtà diverse, unendo idealmente i banchi di Morosolo a quelli di Cimbro nel segno della cultura.
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