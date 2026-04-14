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Tra natura e ceramica, il gesto diventa arte alla Casa degli Artisti

Per la Art Week milanese, Ugo La Pietra e gli artisti in residenza danno vita a un progetto espositivo che intreccia materia, paesaggio e visioni collettive negli spazi all’aperto di corso Garibaldi

Generico 13 Apr 2026

In occasione della Art Week Milano 2026, dal 13 al 19 aprile, la Casa degli Artisti apre le sue porte a un progetto espositivo che mette al centro il valore del fare, intrecciando arte, artigianato e relazione con il territorio. Venerdì 17 aprile alle 18 è in programma l’inaugurazione di “Erbario e Gli Invasati”, doppio intervento firmato da Ugo La Pietra insieme alle artiste e agli artisti in residenza, visitabile fino al 31 maggio.

Il progetto nasce come una riflessione articolata sul rapporto tra individuo e collettività, tra natura e progetto, e si sviluppa in due installazioni allestite negli spazi esterni della Casa. Da una parte “Erbario”, opera inedita di La Pietra, dall’altra “Gli Invasati”, lavoro corale coordinato dall’artista che coinvolge i residenti in un confronto diretto con la materia e con la tradizione.

“Erbario” riprende e rilancia una delle linee di ricerca più riconoscibili di La Pietra, quella legata al tema della diversità e al segno inciso. L’installazione si compone di dodici libri in ceramica aperti, disposti su leggii, le cui pagine accolgono raffigurazioni di erbe spontanee e piante minori. L’ispirazione arriva dalle passeggiate dell’artista e dall’osservazione di ciò che cresce ai margini, trasformando elementi spesso trascurati in protagonisti di un archivio personale. Ne emerge una narrazione che unisce arte e osservazione scientifica, suggerendo uno sguardo non gerarchico sul paesaggio, in sintonia con il pensiero di Gilles Clément e Leo Lionni.

Generico 13 Apr 2026

Accanto a questo lavoro prende forma “Gli Invasati”, progetto collettivo che coinvolge Matteo Bicego, Marco El Gato Chimney, Francesco Ciavaglioli, Sofia Guzzo, Claudia Mendini, Sara Passerini e Roxana Vergani. Il punto di partenza è un archetipo semplice e universale, il vaso in terracotta, che ciascun artista reinterpreta secondo la propria sensibilità. Il risultato è un insieme eterogeneo ma coerente, in cui la materia diventa elemento unificante e il gesto individuale si misura con una tradizione millenaria. Il titolo gioca su una doppia lettura, tra il contenitore e l’essere “pervasi” dalla terra, restituendo al vaso una dimensione simbolica e culturale.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Casa degli Artisti e La Pietra, con il sostegno della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, realtà impegnata nella valorizzazione dei mestieri d’arte e nella trasmissione delle competenze tra generazioni. La Fondazione animerà inoltre gli spazi durante la settimana successiva della Milano Design Week 2026, all’interno del progetto “Arts & Crafts & Design”, una vetrina collaborativa che riunisce importanti attori del panorama milanese come la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Creative Academy e Serapian. Più che una semplice collaborazione, quella proposta è una convergenza di visioni che punta a superare la distinzione tra arti maggiori e applicate, riconoscendo nel gesto manuale un atto culturale e politico. In questo contesto, la ricerca di La Pietra si conferma centrale nel ridefinire il rapporto tra uomo, ambiente e progetto, restituendo alla materia – e in particolare alla ceramica – un ruolo attuale nel dibattito contemporaneo.

La mostra è visitabile a ingresso libero in corso Garibaldi 89/A a Milano, dal martedì alla domenica dalle 12.30 alle 19, con chiusura il lunedì.

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Erika La Rosa
erika@varesenews.it
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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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