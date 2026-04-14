Tra natura e ceramica, il gesto diventa arte alla Casa degli Artisti

In occasione della Art Week Milano 2026, dal 13 al 19 aprile, la Casa degli Artisti apre le sue porte a un progetto espositivo che mette al centro il valore del fare, intrecciando arte, artigianato e relazione con il territorio. Venerdì 17 aprile alle 18 è in programma l’inaugurazione di “Erbario e Gli Invasati”, doppio intervento firmato da Ugo La Pietra insieme alle artiste e agli artisti in residenza, visitabile fino al 31 maggio.

Il progetto nasce come una riflessione articolata sul rapporto tra individuo e collettività, tra natura e progetto, e si sviluppa in due installazioni allestite negli spazi esterni della Casa. Da una parte “Erbario”, opera inedita di La Pietra, dall’altra “Gli Invasati”, lavoro corale coordinato dall’artista che coinvolge i residenti in un confronto diretto con la materia e con la tradizione.

“Erbario” riprende e rilancia una delle linee di ricerca più riconoscibili di La Pietra, quella legata al tema della diversità e al segno inciso. L’installazione si compone di dodici libri in ceramica aperti, disposti su leggii, le cui pagine accolgono raffigurazioni di erbe spontanee e piante minori. L’ispirazione arriva dalle passeggiate dell’artista e dall’osservazione di ciò che cresce ai margini, trasformando elementi spesso trascurati in protagonisti di un archivio personale. Ne emerge una narrazione che unisce arte e osservazione scientifica, suggerendo uno sguardo non gerarchico sul paesaggio, in sintonia con il pensiero di Gilles Clément e Leo Lionni.

Accanto a questo lavoro prende forma “Gli Invasati”, progetto collettivo che coinvolge Matteo Bicego, Marco El Gato Chimney, Francesco Ciavaglioli, Sofia Guzzo, Claudia Mendini, Sara Passerini e Roxana Vergani. Il punto di partenza è un archetipo semplice e universale, il vaso in terracotta, che ciascun artista reinterpreta secondo la propria sensibilità. Il risultato è un insieme eterogeneo ma coerente, in cui la materia diventa elemento unificante e il gesto individuale si misura con una tradizione millenaria. Il titolo gioca su una doppia lettura, tra il contenitore e l’essere “pervasi” dalla terra, restituendo al vaso una dimensione simbolica e culturale.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Casa degli Artisti e La Pietra, con il sostegno della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, realtà impegnata nella valorizzazione dei mestieri d’arte e nella trasmissione delle competenze tra generazioni. La Fondazione animerà inoltre gli spazi durante la settimana successiva della Milano Design Week 2026, all’interno del progetto “Arts & Crafts & Design”, una vetrina collaborativa che riunisce importanti attori del panorama milanese come la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Creative Academy e Serapian. Più che una semplice collaborazione, quella proposta è una convergenza di visioni che punta a superare la distinzione tra arti maggiori e applicate, riconoscendo nel gesto manuale un atto culturale e politico. In questo contesto, la ricerca di La Pietra si conferma centrale nel ridefinire il rapporto tra uomo, ambiente e progetto, restituendo alla materia – e in particolare alla ceramica – un ruolo attuale nel dibattito contemporaneo.

La mostra è visitabile a ingresso libero in corso Garibaldi 89/A a Milano, dal martedì alla domenica dalle 12.30 alle 19, con chiusura il lunedì.