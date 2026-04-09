Tra Ottocento e Novecento: visita storico-artistica al cimitero di Giubiano a Varese
Domenica 12 aprile l’Associazione Mazziniana propone un percorso storico-artistico tra le tombe di personaggi illustri della città
Un viaggio nella storia e nell’arte della città attraverso uno dei suoi luoghi più significativi. Domenica 12 aprile 2026 l’Associazione Mazziniana di Varese organizza una visita guidata storico-artistica al Cimitero Monumentale di Giubiano, con partenza alle ore 9.30 dall’ingresso di via Maspero.
Un percorso tra Ottocento e Novecento
La visita, della durata di circa due ore e mezza, sarà condotta da Renata Castelli, Ivana Pederzani e Leonardo Tomassoni. Il percorso permetterà ai partecipanti di soffermarsi sulle tombe di importanti personalità varesine tra Ottocento e Novecento, offrendo uno spaccato della storia cittadina attraverso le biografie di figure che hanno contribuito allo sviluppo del territorio.
Arte funeraria e architettura
Non solo storia, ma anche arte: lungo il percorso sarà possibile osservare monumenti e cappelle realizzati da scultori e architetti di rilievo. Il cimitero di Giubiano si conferma così non solo luogo della memoria, ma anche spazio di valore artistico e culturale, capace di raccontare epoche e stili differenti.
Modalità di partecipazione
Il ritrovo è fissato all’ingresso del cimitero in via Maspero. In caso di maltempo, la decisione sull’effettivo svolgimento della visita verrà presa direttamente al momento del ritrovo.
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