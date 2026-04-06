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Tra “paska” e “pysanky”, un viaggio nella Pasqua ucraina con una mostra allestita a Cardano al Campo

Fino al 13 aprile in via Mameli un’esposizione aperta a tutti racconta riti e simboli della Pasqua ucraina tra spiritualità, cultura e tradizioni tramandate nel tempo

Generico 06 Apr 2026
Mostre

06 Aprile 2026 - 13 Aprile 2026

A Cardano al Campo la Pasqua si scopre attraverso i colori e le composizioni delle tradizioni ucraine. In città è visitabile in questi giorni la mostra–museo “La magia della Pasqua: tradizioni ucraine”, allestita nella vetrina espositiva di via Mameli 1, nel cuore della città.

L’esposizione accompagna i visitatori in un percorso che racconta usanze e significati della Pasqua in Ucraina, una ricorrenza profondamente legata alla spiritualità e alla storia del Paese.

Tra gli elementi protagonisti ci sono la benedizione del cestino pasquale, la preparazione della “paska” – il pane tradizionale – e soprattutto le “pysanky”, le uova decorate secondo un’antica tecnica simbolica che richiama i temi della vita e della rinascita.

La mostra è organizzata dall’associazione “Regala un sorriso–UKR APS” in collaborazione con il Comune di Cardano al Campo e con l’assessore alla cultura Paola Torno.

«L’obiettivo è quello di offrire al pubblico italiano un’occasione per conoscere più da vicino la cultura ucraina – dice Oksana Tkachuk-Trapani, presidente dell’associazione – Un ponte tra culture, favorendo l’incontro tra la comunità ucraina e quella italiana che rappresenta un’occasione speciale per scoprire e condividere il valore universale della Pasqua come momento di rinascita e speranza».

L’iniziativa sarà visitabile fino al 13 aprile. Ingresso libero

6 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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