Tra proteste e uscite a vuoto il Varese incassa un’altra sconfitta: il Celle Varazze vince 2-0

Proteste, errori e uscite a vuoto. Il Varese esce sconfitto e nervoso da Celle Ligure con tante recriminazioni ma a fare festa è il Celle Varazze che si intasca tre punti grazie al 2-0 firmato dal rigore di Donaggio nel recupero del primo tempo e alla rete di Capra nella ripresa. I biancorossi hanno giocato un buon primo tempo, sbagliando a più riprese l’occasione di passare in vantaggio, a fine primo tempo arriva l’episodio che cambia tutto: Capra scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e viene steso da Taina. Rigore per il Celle ed espulsione del portiere, ammonito in precedenza per un’uscita sbagliata fuori area. Donaggio trasforma dal dischetto portando in avanti i suoi, che nella ripresa, forti dell’uomo in più, difendono con ordine e raddoppiano al 31′ con Capra in contropiede. Tre punti importanti per i liguri che si avvicinano alla salvezza mentre per il Varese prosegue il momento negativo nei risultati.

Non una brutta gara, ma per i biancorossi è un’altra occasione per recriminare frutto di errori propri e proteste nei confronti del direttore di gara. Quel che resta è un’altra sconfitta, la seconda di fila, con i playoff che senza vittorie si allontanano ancora. La Biellese ha fatto sua lo scontro con il Sestri Levante, il Chisola ha conquistato un punticino contro il Ligorna (facendo felice il Vado, che allunga in vetta), mentre i biancorossi perdono il passo. Nulla però è ancora deciso, il playoff matematicamente è alla portata ma serve riprendere la via della vittoria e i prossimi due impegni casalinghi di fila contro Derthona e Saluzzo devono essere sfruttati al meglio. Ci sarà però da fare la conta degli uomini e l’infortunio di Qeros di oggi – dopo solo 8′ di gioco – è un altro colpo da incassare e che si aggiunge alle assenze di Romero, Tentoni, Bruzzone e Barzotti, tutti elementi fondamentali per provare a chiudere al meglio questa stagione.



FISCHIO D’INIZIO

Prosegue il momento complicato per mister Andrea Ciceri che recupera De Ponti dopo il turno di squalifica ma ancora non può contare su Romero mentre Tentoni, Bruzzone e Barzotti stringono i denti e sono per lo meno a disposizione in panchina, anche se in condizioni non ottimali. Le assenze impongono qualche variazione anche a livello tattico e così i biancorossi si presentano allo stadio “Olmo-Ferro” di Celle Ligure con un 4-2-3-1 che vede Guerini, Qeros e Sovogui alle spalle di Cogliati che agisce da prima punta. I padroni di casa, in lotta salvezza, dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Riccardo Boschetto hanno conquistato sette punti nelle ultime tre uscite e stanno risalendo la classifica. Civette in campo con un 3-5-1-1 che vede Capra a supporto di Donaggio in attacco.

PRIMO TEMPO

Parte con vento a favore per il Varese che al 2′ crea un’ottima occasione: Qeros porta palla e serve Sovogui, appoggio per Cogliati e palla per Guerini che con un sinistro a giro non centra le porta. Dopo un mancino da fuori di Cogliati parato da Albertoni, al 5′ invece lo stesso Cogliati sfonda in area ma anziché tirare prova un assist per Guerini con Albertoni che intercetta con il piede. Poi però Qeros si fa male e all’8′ Ciceri è obbligato al primo cambio con l’ingresso in mediana di Malinverno e l’avanzamento di Palesi sulla trequarti. La gara resta viva e al 14′ Sovogui riesce ad aggirare Stanga e partire in velocità ma sul suo tentativo ci mette la testa Padovan per deviare in angolo. Dall’altra parte Capra prova ad anticipare tutti su una rimessa laterale lunga da sinistra, ma Taina dopo un tentennamento iniziare recupera la posizione e blocca. Il Varese però trova spazi e attacca ma Sovogui pecca di precisione, mentre al 22′ rischia grosso Taina sbagliando tempo su un lancio lungo e commettendo fallo su Capra al limite dell’area. Ammonizione per il portiere e punizione pericolosa per i liguri con lo stesso Capra che prova ad aggirare la barriera ma con la palla che colpisce l’esterno della rete. I biancorossi faticano a riportarsi in avanti e al 31′ Balan trova spazio in area, si gira e conclude bene ma questa volta Taina risponde bene parando in tuffo. Dopo un destro alto di Cogliati da fuori il Varese riprende un po’ di campo e fiducia e si riporta in avanti con sostanza. Al 40′ prima il destro deviato di Costante e poi la conclusione di Palesi dopo un uno-due con Sovogui escono di poco. Al 44′ però arriva l’episodio che cambia tutto: Capra scatta sul filo del fuorigioco – secondo le proteste del Varese oltre – entra in area e scarta Taina, che lo stende. L‘arbitro decreta il rigore e mostra il secondo cartellino giallo al portiere e il conseguente rosso. Ciceri inserisce Bugli per Sovogui ma dal dischetto Donaggio realizza firmando l’1-0 per i padroni di casa. All’intervallo i biancorossi sono così sotto di un gol e di un uomo.

SECONDO TEMPO

Varese che torna in campo con un 3-4-1-1 ma nei primi minuti il Celle Varazze prova a raddoppiare ma Donaggio prima di testa sbaglia una bella occasione in tuffo, poi in diagonale trova la parata di Bugli. Ci prova anche Bortoletti al 9′ ma anche in questo caso la palla non centra la porta biancorossa. Poco dopo Bugli para d’istinto la deviazione da corta distanza di Bortoletti salvando il risultato ma il Varese si innervosisce e quando Bertoni subisce un colpo in faccia che lo costringe a lasciare il campo momentaneamente si ritrova a difendere in 9 contro 11 e con i nervi tesi. Paradossalmente il Varese, in due in meno, crea un’occasione con Guerini, che impegna Albertoni alla parata con un mancino da posizione defilata. I biancorossi stringono i denti in difesa e provano a farsi vedere in avanti, a maggior ragione dopo l’inserimento di Marangon per Costante. Al 32′ però arriva il raddoppio delle civette: rilancio di Albertoni per Capra che scatta alle spalle della difesa biancorossa e in diagonale batte Bugli per il 2-0. La gara in soldoni termina qui,, perché il Varese prova a lanciarsi in attacco con coraggio ma senza trovare soluzioini particolarmente interessanti mentre il Celle si limita a difendere con ordine e far passare il tempo. Dopo 6′ di recupero termina così una gara amara per il Varese,

TABELLINO

CELLE VARAZZE – VARESE 2-0 (1-0)

Marcatori: 48′ pt rig. Donaggio (CV), 32′ st Capra (CV)

CELLE VARAZZE (3–5-1-1): Albertoni; Stanga, Padovan, Firman (48′ st Giolfo); Miragliotta, Bortoletti (25′ st Calcagno), Ciancio, Balan, Melani (46′ st Bertini); Capra (36′ st Akkari); Donaggio (34′ st Insolito). A disposizione: Marcon, De Benedetti, Szerdi, Limongelli. All.: Boschetto.

VARESE (4-2-3-1): Taina; Agnelli, Costante (24′ st Marangon), Bruzzone, Berbenni (36′ st Bianchi); Palesi, De Ponti; Guerini, Qeros (8′ pt Malinverno), Sovogui (46′ pt Bugli); Cogliati. A disposizione: Bruzzone, Fabris, Secondo, Tentoni, Barzotti. All.: Ciceri.

Arbitro: Bevere di Chivasso (Marino e Fedolfi)

Corner: 4-4. Ammoniti: Capra, Albertoni per il Celle Varazze; Taina, Bertoni, Guerini per il Varese. Espulso: al 45′ pt per doppia ammonizione Taina (V), all’intervallo Diego Verdini, secondo allenatore del Varese, per proteste; al 7′ st Claudio Abaterusso, preparatore dei portieri; al 38′ st David Balleri, assistente allenatore del Celle Varazze. Recupero: 3′ + 6′.

Note: giornata nuvolosa, terreno in erba “sintetica”

SERIE D GIRONE A – XXXI GIORNATA

Asti – Saluzzo; Biellese – Sestri Levante; Cairese – Club Milano; Celle Varazze – Varese; Chisola – Ligorna; Lavagnese – Vado; NovaRomentin – Imperia; Sanremese – Derthona; Valenzana – Gozzano.

CLASSIFICA: Vado 66; Vado 64; Sestri Levante 54; Biellese 51; Chisola 48; Varese 47; Sanremese, Saluzzo 42; Valenzana 41; Cairese 37; Imperia 36; Derthona 35; Club Milano 33; Celle Varazze, Gozzano 32; Asti 28; Lavagnese 27; NovaRomentin (-1) 20.

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.