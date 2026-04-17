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Inarzo

Tra sentieri e silenzi a Inarzo: uscita del 25 aprile alla Palude Brabbia

Un’escursione pomeridiana nella riserva naturale tra osservazione della fauna, paesaggi primaverili e momenti di condivisione aperti a tutti

Palude Brabbia

25 Aprile 2026

Un’uscita immersa nella natura della Palude Brabbia, tra il canto degli uccelli e i colori della primavera: è l’iniziativa proposta dal gruppo di cammino GCC San Martino per il pomeriggio del 25 aprile. Il ritrovo è fissato alle 16.15 in via Patrioti 22 a Inarzo, per una camminata di circa quattro ore lungo i sentieri della riserva naturale.

Un percorso tra biodiversità e silenzio

L’itinerario si snoda all’interno di uno degli ambienti naturalistici più suggestivi del territorio, dove i partecipanti potranno osservare da vicino la fauna e la flora locali. In questo periodo, l’aglio orsino colora i prati, mentre i picchi sono impegnati nella nidificazione. Il percorso sarà accompagnato dal suono dell’acqua dei ruscelli e dalla tranquillità tipica della palude.

Dai punti di osservazione lungo il tragitto sarà possibile soffermarsi per momenti di contemplazione e scoperta, in un’esperienza che privilegia lentezza e attenzione all’ambiente.

Camminare insieme, senza fretta

La camminata, lunga circa 9 chilometri comprese le soste, è pensata per essere accessibile e rilassata. «Il pomeriggio trascorrerà in lentezza e respiro», spiegano gli organizzatori, sottolineando lo spirito dell’iniziativa: condividere il piacere del cammino in compagnia, senza obiettivi prestazionali.

L’escursione si concluderà con un momento conviviale: al termine del giro, i partecipanti raggiungeranno una fattoria nelle vicinanze per una pausa.

Un’iniziativa gratuita e aperta

Le attività del gruppo di cammino GCC San Martino, parte della rete promossa da Ats Insubria e Regione Lombardia, sono a partecipazione libera e gratuita. Eventuali contributi richiesti in alcune occasioni sono destinati ad altri enti e non al gruppo stesso. Si consiglia ai partecipanti di portare acqua, cappellino e spray antizanzare.

17 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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