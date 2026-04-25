Tra Varese e il Lago Maggiore un tuffo nel passato su due ruote, tra motori iconici e passione senza tempo

L’evento richiamerà circa un centinaio di motociclette che hanno segnato un’epoca, dalle leggendarie 125 due tempi fino alle “over” che hanno fatto la storia del motociclismo

Un tuffo nel passato su due ruote, tra motori iconici e passione senza tempo. Domenica 26 aprile andrà in scena tra Varese e il Lago Maggiore un grande raduno dedicato alle moto storiche degli anni ’80 e ’90, organizzato dal Motoclub dei Nostalgici.

L’evento richiamerà circa un centinaio di motociclette che hanno segnato un’epoca, dalle leggendarie 125 due tempi fino alle “over” che hanno fatto la storia del motociclismo. Un’occasione per appassionati e curiosi di ammirare da vicino modelli diventati veri e propri simboli, oggi custoditi con cura da collezionisti e amatori.

Il ritrovo è fissato per le 9 al centro commerciale Iper di viale Belforte a Varese, da dove partirà il giro che porterà i partecipanti attraverso la Valganna, in uno scenario particolarmente suggestivo per gli amanti delle due ruote. La carovana proseguirà poi fino ad Angera, dove è prevista la sosta pranzo al Bar Fornace.

Proprio ad Angera verrà allestito uno spazio dedicato all’esposizione delle moto, offrendo così al pubblico la possibilità di osservare da vicino questi mezzi storici, testimoni di un’epoca d’oro del motociclismo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di condividere una passione e, allo stesso tempo, contribuire alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio motoristico, fatto di modelli, storie e ricordi che continuano a vivere grazie all’impegno dei club e degli appassionati.

Per informazioni è possibile contattare il presidente Aldo Marcomini, il vicepresidente Massimiliano Celsi e il consigliere e organizzatore Antonio Capalbio.